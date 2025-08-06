



Serviço Evento: Cultura nas Capitais – Goiânia Data: Quinta-feira (14/8/2025) Horário: A partir das 8h45 Local: Vila Cultural Cora Coralina – R. 3, s/n – St. Central, Goiânia Entrada: Gratuita Certificado de participação: Sim Inscrições: Link https://agenciagalo.com/arquivo/cultura_capitais/

Na próxima quinta-feira (14/8), Goiânia será o cenário do evento “Cultura nas Capitais”, que revelará os resultados da mais extensa pesquisa já realizada sobre os hábitos culturais em todas as 27 capitais do Brasil. O encontro ocorrerá na Vila Cultural Cora Coralina, uma instalação da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), iniciando às 8h45.A entrada é gratuita, e haverá emissão de certificados de participação. As inscrições precisam ser feitas através do link disponibilizado.Entre fevereiro e maio de 2024, a pesquisa entrevistou 19.500 indivíduos com 16 anos ou mais. A coleta de informações foi conduzida pelo Instituto Datafolha, fornecendo uma visão inovadora sobre o consumo cultural no Brasil, destacando avanços, desigualdades e oportunidades para o setor.Este estudo é uma iniciativa da JLeiva Cultura & Esporte, viabilizada pela Lei Rouanet, com o apoio do Instituto Cultural Vale e Itaú.O evento será dividido em duas mesas de discussão. A primeira mesa abordará o tema “Acesso à cultura nas capitais: desigualdade e diversidade”, com a presença de Adriana Godinho, diretora de ações formativas, difusão e acervo artístico-cultural da Secretaria de Cultura de Goiânia; Yara Nunes, secretária de Estado da Cultura de Goiás; e Gilmar Camilo, diretor da Vila Cultural Cora Coralina.A segunda mesa focará em “Hábitos culturais em Goiânia: música, espaços e eventos”, com a participação de Décio Coutinho, coordenador técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás; Marci Dornelas, produtora teatral; e Pablo Lopes, gestor cultural.Além de Goiânia, o projeto “Cultura nas Capitais” já foi realizado em cidades como São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Boa Vista e Belém, e seguirá para outras capitais, como Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande e Cuiabá.Programação (sujeita a alterações)8h45 às 9h: Credenciamento e café9h às 9h10: Abertura9h10 às 11h00Mesa 1 – Acesso à cultura nas capitais: desigualdade e diversidadeAdriana Godinho (Diretora de Ações Formativas, Difusão e Acervo Artístico Cultural da Secretaria de Cultura de Goiânia)Yara Nunes (Secretária de Estado da Cultura de Goiás)Gilmar Camilo (Diretor da Vila Cultural Cora Coralina)11h às 11h15: Intervalo – Café11h15 às 13hMesa 2 – Hábitos culturais em Goiânia: música, espaços e eventosDecio Coutinho (Technical Coordinator of IPHAN in Goiás)Marci Dornelas (Theater Producer)Pablo Lopes (Cultural Manager)