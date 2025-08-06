A entrada é gratuita, e haverá emissão de certificados de participação. As inscrições precisam ser feitas através do link disponibilizado.
Entre fevereiro e maio de 2024, a pesquisa entrevistou 19.500 indivíduos com 16 anos ou mais. A coleta de informações foi conduzida pelo Instituto Datafolha, fornecendo uma visão inovadora sobre o consumo cultural no Brasil, destacando avanços, desigualdades e oportunidades para o setor.
Este estudo é uma iniciativa da JLeiva Cultura & Esporte, viabilizada pela Lei Rouanet, com o apoio do Instituto Cultural Vale e Itaú.
O evento será dividido em duas mesas de discussão. A primeira mesa abordará o tema “Acesso à cultura nas capitais: desigualdade e diversidade”, com a presença de Adriana Godinho, diretora de ações formativas, difusão e acervo artístico-cultural da Secretaria de Cultura de Goiânia; Yara Nunes, secretária de Estado da Cultura de Goiás; e Gilmar Camilo, diretor da Vila Cultural Cora Coralina.
A segunda mesa focará em “Hábitos culturais em Goiânia: música, espaços e eventos”, com a participação de Décio Coutinho, coordenador técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás; Marci Dornelas, produtora teatral; e Pablo Lopes, gestor cultural.
Além de Goiânia, o projeto “Cultura nas Capitais” já foi realizado em cidades como São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Boa Vista e Belém, e seguirá para outras capitais, como Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande e Cuiabá.
Programação (sujeita a alterações)
8h45 às 9h: Credenciamento e café
9h às 9h10: Abertura
9h10 às 11h00
Mesa 1 – Acesso à cultura nas capitais: desigualdade e diversidade
Adriana Godinho (Diretora de Ações Formativas, Difusão e Acervo Artístico Cultural da Secretaria de Cultura de Goiânia)
Yara Nunes (Secretária de Estado da Cultura de Goiás)
Gilmar Camilo (Diretor da Vila Cultural Cora Coralina)
11h às 11h15: Intervalo – Café
11h15 às 13h
Mesa 2 – Hábitos culturais em Goiânia: música, espaços e eventos
Decio Coutinho (Technical Coordinator of IPHAN in Goiás)
Marci Dornelas (Theater Producer)
Pablo Lopes (Cultural Manager)
Serviço
Evento: Cultura nas Capitais – Goiânia
Data: Quinta-feira (14/8/2025)
Horário: A partir das 8h45
Local: Vila Cultural Cora Coralina – R. 3, s/n – St. Central, Goiânia
Entrada: Gratuita
Certificado de participação: Sim
Inscrições: Link https://agenciagalo.com/arquivo/cultura_capitais/
