A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) está promovendo nesta sexta-feira (08/08) uma capacitação sobre a gestão responsável de resíduos sólidos, direcionada a todas as secretarias municipais de meio ambiente. A Semad registrou mais de 600 inscrições. O trabalho acontecerá das 8h30 às 18h na sede da Assembleia Legislativa de Goiás, localizada em Goiânia.

Capacitação em resíduos sólidosDurante o evento, serão discutidos três temas principais. O primeiro é o encerramento dos lixões. As palestrantes Renata Santos Ribeiro, Adjane Damasceno de Oliveira e Érica Piauí Alves de Miranda oferecerão orientações técnicas sobre o decreto que instituiu o programa Lixão Zero, com um foco especial na fase de transição, na qual os municípios precisam desativar seus lixões e começar a destinar resíduos a um aterro sanitário devidamente licenciado.Semad fornece mapas atualizados retratando os resíduos sólidos em GoiásO segundo tópico respeita à coleta seletiva e logística reversa. A palestrante Andreia Alves do Nascimento instruirá os gestores das secretarias municipais sobre como implementar a coleta em suas localidades, visando assim a diminuição da quantidade de resíduos que é enviada para disposição final nos aterros, ou nos lixões que ainda operam de maneira irregular.A logística reversa tem o potencial de multiplicar por quatro a quantidade de embalagens recicladas.O terceiro assunto do dia é a economia circular, uma ideia que valoriza a utilização sustentável e consciente dos recursos naturais, considerando-os como instrumentos para a criação de renda e oportunidades de trabalho nas comunidades locais. O orador será Ramon Pereira Trajano, gerente responsável pela área na Semad.