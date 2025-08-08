O Vale do Araguaia tem se afirmado como uma das principais iniciativas do Governo de Goiás para impulsionar o crescimento econômico tanto do estado quanto do país. Durante a apresentação do estudo intitulado Oportunidades e Desafios para o Desenvolvimento do Vale do Araguaia, realizada na Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) nesta quinta-feira (07/08), o vice-governador Daniel Vilela enfatizou o potencial desta região para se transformar em um dos principais centros de produção alimentar global.O evento também foi a ocasião para a revelação de uma pesquisa inédita, solicitada pela Fieg e elaborada pela consultoria McKinsey & Company. Este estudo examina as condições do solo, a infraestrutura existente e as oportunidades de crescimento agrícola e pecuário na área, com destaque para a aptidão para exportação.Entre as melhorias já concluídas, estão a pavimentação de várias estradas, incluindo as GOs 336 (Crixás–Nova Crixás), 156 (Uirapuru–Santa Marta) e 454 (entre GO-164 e GO-173, em direção a Cocalinho), assim como a construção de pontes na GO-334 (entre Nova América e Mozarlândia) e sobre o Rio do Peixe, em Araguapaz.Outros projetos estão em andamento, como a melhoria da GO-164 (entre Goiás e Faina), a reforma do trecho que vai de São Miguel do Araguaia até a divisa com Tocantins (44 km), e a requalificação da GO-244 (de Porangatu a São Miguel do Araguaia, com 121 km).