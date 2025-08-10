O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) avisa que o estado enfrentará mais um final de semana de condições extremas. A longa duração da seca e a umidade do ar em níveis baixos mantêm todo o estado em alerta máximo para incêndios. Com a chegada de uma massa de ar frio nos dias 9 (sábado) e 10 (domingo), as temperaturas no centro-sul poderão cair até quarta-feira (13), com chance de geada leve a moderada nas regiões sudoeste e sul de Goiás.No norte e no oeste do estado, o calor mais intenso deve ser observado, com máximas podendo chegar a 37 °C. Ao mesmo tempo, cidades da região sudeste poderão amanhecer com temperaturas de 10 °C, exemplificando a enorme amplitude térmica, que é a diferença entre as temperaturas mais baixas e mais altas em um único dia. Essa variação tende a aumentar com a chegada da frente fria.AlertaAs cidades que apresentam previsões mais severas incluem Porangatu e Araguapaz, localizadas ao norte, onde as temperaturas máximas podem atingir 36 °C e 35 °C, respectivamente, sob umidade mínima de 18%.Por outro lado, municípios como Jataí e Chapadão do Céu, na região sudoeste, devem ter mínimas de 11 °C e 12 °C, e máximas que não ultrapassam 26 °C e 23 °C.Em Catalão, no sudeste, espera-se uma variação que vai de 15 °C pela manhã até 28 °C à tarde.André Amorim, gerente do Cimehgo, ressalta que a seca já persiste por até 95 dias em algumas áreas de Goiás. A umidade relativa do ar pode cair abaixo de 20%, um nível que requer cuidados especiais com a saúde.A combinação de altas temperaturas, ar seco e vegetação vulnerável também cria situações críticas para a propagação de incêndios, até mesmo em unidades de conservação como os parques Serra de Caldas Novas, Serra Dourada, Pirineus, Terra Ronca e Altamiro de Moura Pacheco.Amorim enfatiza que a maioria dos incêndios é causada pela atividade humana, e que, nesta época do ano, qualquer foco de fogo pode se alastrar rapidamente. A recomendação é evitar queimadas e seguir medidas preventivas, como o descarte correto de resíduos e a limpeza controlada de áreas rurais sem utilização de fogo.Nível dos mananciaisO boletim do Cimehgo alerta que a seca também impacta os recursos hídricos. O Rio Araguaia, em Nova Crixás, alcançou o nível mais baixo para essa época do ano. O Rio Meia Ponte está abaixo da média tanto em Goiânia quanto em Itumbiara. Outros rios, como o Vermelho e o Turvo, também demonstram uma tendência de queda em seus níveis.Para mitigar os efeitos do ar seco, é recomendado manter-se bem hidratado, evitar a exposição ao sol durante os horários mais quentes, cuidar de crianças, idosos e indivíduos com problemas respiratórios, e economizar água para preservar os mananciais durante a seca.