O Governo de Goiás planeja alocar até R$ 2 milhões para apoiar propostas inovadoras focadas na transição energética na zona rural. Esta iniciativa é coordenada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), em colaboração com a Secretaria-Geral do Governo (SGG).

A proposta visa impulsionar a adoção de tecnologias limpas e sustentáveis que favoreçam a harmonia entre o progresso econômico e a proteção ambiental, com ênfase no fortalecimento da produção agropecuária.Destinada a pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior, a chamada contempla soluções que possam gerar impactos positivos nas comunidades rurais.O intuito é auxiliar no combate à pobreza energética, fomentar a criação de empregos e diversificar a matriz energética em Goiás. Cada proposta vai poder receber até R$ 400 mil e deve ser realizada em um período de até 24 meses.ProjetosAs propostas devem apresentar potencial para replicação e escalabilidade, além de incluir equipes multidisciplinares que integrem diversas áreas do conhecimento, garantindo assim uma abordagem abrangente e prática sobre o assunto.As áreas esperadas abrangem o desenvolvimento de novos combustíveis sustentáveis, como o SAF e o HVO; a produção de biogás e biometano a partir de resíduos agrícolas; alternativas de eletrificação rural; e a fabricação de biodiesel usando óleos residuais ou oleaginosas do Cerrado, entre outras possibilidades que estejam em sintonia com o programa Goiás Mais Energia Rural.As propostas devem estar em conformidade com a legislação vigente e dialogar com as diretrizes estaduais voltadas para a sustentabilidade no campo. Também será solicitado o envio de um vídeo pitch com duração máxima de dois minutos, detalhando a proposta.A seleção ocorrerá em duas fases: uma análise preliminar de conformidade e uma avaliação de mérito realizada por comissões técnicas compostas por especialistas.Transição energéticaO subsecretário de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes, Renato Lyra, considera que a chamada pública ressalta o compromisso do Governo de Goiás em desenvolver políticas públicas voltadas para a transição energética. Ele também observa que a ação promove a inclusão produtiva no meio rural e dinamiza cadeias produtivas sustentáveis.Podem fazer parte do processo pessoas brasileiras ou estrangeiras com visto permanente e currículo atualizado na Plataforma Lattes, desde que possuam vínculo empregatício ou estatutário com instituições de ensino superior.Estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais e técnicos da área, poderão integrar as equipes, que devem apresentar somente uma proposta. Estão impedidas de participar pessoas que tenham parentesco direto com funcionários da Fapeg ou da SGG.As inscrições estão abertas e devem ser realizadas através da plataforma Sparkx OPP Fapeg até o dia 8 de setembro. O edital completo pode ser acessado no site da