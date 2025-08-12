O clima seco predomina em Goiás. O boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que as áreas leste e sul alcançaram nesta terça-feira (12/08) a marca de 100 dias seguidos sem chuvas consideráveis, que poderiam reabastecer a umidade do solo e dos rios. No sudoeste, o intervalo chega a 98 dias, enquanto no norte, oeste e central, são 49 dias sem qualquer precipitação.As previsões para os próximos dias indicam sol, sem a possibilidade de chuvas e com uma grande variação nas temperaturas ao longo do dia. Na região leste, cidades como Posse e Simolândia devem registrar temperaturas mínimas entre 13°C e 15°C, com máximas aproximando-se de 30°C. No sul, localidades como Itumbiara e Morrinhos poderão ter amanheceres com temperaturas de 11°C a 14°C, com tardes alcançando 28°C ou 29°C.A umidade relativa do ar, conforme o relatório, deve variar entre 12% e 20% durante as horas mais quentes do dia em todo o estado. Para efeito de comparação, considera-se ideal que essa umidade permaneça acima de 60% para a saúde humana. A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que índices inferiores a 30% exigem cuidados, pois elevam o risco de complicações respiratórias, ressecamento da pele e irritação ocular.O relatório do Cimehgo também destaca a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre as temperaturas mínima e máxima em um mesmo dia, que deve ser significativa em várias regiões. Em Catalão (sudeste), por exemplo, a previsão é de uma variação de 11°C pela manhã e 27°C à tarde, enquanto em Porangatu (norte) a mínima deverá ser de 19°C e a máxima podendo atingir 36°C.Ainda conforme o boletim, a chegada de uma massa de ar polar contribui para intensificar essa variação, resultando em quedas mais acentuadas nas temperaturas durante a madrugada e o início da manhã. Essa condição poderá favorecer a formação de geadas até quarta-feira (13), especialmente nas regiões sul e sudoeste do estado.Baixa nos mananciaisA longa estiagem continua a impactar os rios monitorados pelo Cimehgo. Em Nova Crixás (noroeste), o rio Araguaia apresenta seu nível mais baixo já registrado para o mês de agosto. O rio Meia Ponte, que passa por cidades como Goiânia (região central) e Itumbiara (sul), está abaixo da mediana e próximo do limite inferior da zona de normalidade. O rio Vermelho, na cidade de Goiás (oeste), também mostra uma diminuição no seu nível.Essas quedas estão associadas ao período prolongado sem chuvas nas regiões leste e sul, que já ultrapassa três meses, e deverão continuar enquanto não houver precipitações significativas.Conforme informações do Cimehgo, a expectativa para os próximos dias inclui a predominância do sol, clima seco e ausência de previsão de chuvas no estado, o que deve resultar na continuidade da estiagem e manter os níveis de umidade relativa do ar em patamares baixos.