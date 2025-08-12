A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) torna público um edital de licitação para a seleção de nove empresas que serão responsáveis pela manutenção de estradas vicinais através do recém-lançado programa Goiás em Movimento – Patrulhas Mecanizadas (GMP). Essa iniciativa aumenta o número de equipes de oito para 18, oferecendo suporte a todo o estado.

O investimento estimado é de R$ 545 milhões, oriundos do Tesouro Estadual.Pedro Sales, presidente da Goinfra, enfatiza que, com essa contratação, o Governo de Goiás se prepara para continuar a atender todos os 246 municípios do estado. Além dessa licitação, com a contratação já em andamento para a área do Entorno do Distrito Federal e as equipes que atualmente atendem a região Kalunga, a agência consegue cobertura para todos os municípios que fazem parte do programa, totalizando 22 equipes de Patrulhas.Patrulhas MecanizadasO objetivo do programa Patrulhas Mecanizadas é assegurar a trafegabilidade, a mobilidade no campo e a integração territorial, especialmente nas áreas com desafios operacionais e estruturais. As estradas vicinais desempenham um papel crucial no escoamento da produção agrícola, no transporte de estudantes, no acesso a serviços de saúde e na distribuição de insumos, que são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico das cidades.Aqueles que desejarem participar do programa devem fornecer máquinas, equipamentos, combustível e mão de obra necessários para a realização das atividades.A contratação se dará em regime de fornecimento com preço unitário, sendo que o critério de seleção será o maior desconto. As empresas selecionadas irão operar em nove lotes de manutenção, distribuídos em todo o território goiano, e serão escolhidas com base em critérios técnicos e operacionais para assegurar a viabilidade da execução. A sessão de abertura ocorrerá no dia 22 de agosto, às 9 horas.Mais detalhes podem ser obtidos no site da Goinfra, na seção Licitações, ou através do link https://sislog.go.gov.br/PanelAquisicao/DetalhesLicitacao?idLicitacao=114693.