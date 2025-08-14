A estrutura do edifício já está completa, e as equipes estão focadas na construção da quadra poliesportiva e nos acabamentos. A nova unidade terá capacidade para atender mais de 1,5 mil alunos dos ensinos fundamental II e médio da rede pública do DF.A obra do novo Centro Educacional (CED) de Arniqueira alcançou a conclusão da sua primeira fase, que envolveu a finalização da estrutura do prédio, a etapa considerada mais sensível da construção. Atualmente, os esforços estão direcionados à quadra poliesportiva e aos acabamentos, como reboco, pintura, instalação de pisos e revestimentos. Com um investimento de cerca de R$ 13 milhões, realizado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), a nova unidade atenderá 1,5 mil estudantes dos ensinos fundamental II e médio da rede pública.O terreno destinado à nova escola abrange quase 8 mil metros quadrados e está situado em uma localização estratégica, próxima à sede da administração regional e à futura Unidade Básica de Saúde (UBS). A unidade terá 19 salas de aula modernas, um auditório para eventos, uma sala de música, uma sala para artes plásticas, uma biblioteca, uma sala multimídia e espaços dedicados ao grêmio estudantil e às atividades de reforço pedagógico.A construção do Centro Educacional, juntamente com outros investimentos como a futura UBS, gera expectativas positivas não só entre alunos e famílias, mas também no comércio local. O comerciante Claiton Costa, de 57 anos, acredita que a inauguração da escola irá aumentar o fluxo de pessoas e trará benefícios para toda a comunidade.