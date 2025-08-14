Candidatos realizaram exame da primeira fase da capacitação na APMB.Na Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB), foi realizada, nesta quarta-feira (13), a prova do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos 2025. A avaliação contou com a participação de policiais militares de diferentes unidades da corporação e abrangeu oito disciplinas, testando conhecimentos técnicos e operacionais indispensáveis para a execução de funções com maior responsabilidade.HomenagemAinda na quarta-feira, representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) compareceram a uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em tributo aos profissionais envolvidos no combate ao feminicídio. A cerimônia destacou iniciativas bem-sucedidas, projetos e ações focadas na proteção das mulheres que sofrem violência, enfatizando a relevância da cooperação entre as forças de segurança e o setor público. O evento foi prestigiado por parlamentares e representantes de órgãos aliados na proteção das mulheres.*Com informações da Polícia Militar do DF