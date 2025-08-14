O vice-governador Daniel Vilela esteve presente, na quarta-feira (13/08), na XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), em Belém (PA), onde enfatizou que Goiás representa um exemplo nacional de agropecuária com responsabilidade ambiental.

Representando o governador Ronaldo Caiado, Daniel também argumentou que a COP-30, programada para novembro, deve ser uma oportunidade para demonstrar ao mundo a força e a sustentabilidade do agro brasileiro.A informação mencionada pelo vice-governador sobre o Cerrado é baseada em um levantamento nacional de monitoramento do uso da terra, que indicou uma redução de 41,2% no desmatamento do bioma entre 2023 e 2024.Em Goiás, a diminuição foi ainda mais significativa, alcançando 72% no mesmo intervalo, resultado de ações como o pacto pelo desmatamento ilegal zero, monitoramento remoto, compensação por serviços ambientais e restauração de áreas degradadas.Daniel Vilela também argumentou que a pauta da COP-30 deveria incluir a discussão sobre minérios estratégicos, como as terras raras. Ele destacou que Goiás é o lar do primeiro projeto de operação deste tipo no Brasil e que o Estado está preparado para promover diálogos sobre maneiras de agregar valor a essa riqueza de maneira sustentável.Convergência de agendas na COP-30O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Comissão Nacional da COP-30, enfatizou que a conferência se estabeleceu como a maior reunião diplomática anual do mundo. Desde a Rio-92, o Brasil tem defendido nas Nações Unidas a ideia de que a preservação do meio ambiente e o progresso econômico devem avançar juntos.Com menos de 100 dias para a conferência, o fórum reafirmou a união dos estados em torno de propostas concretas e integradas. Daniel reafirmou que Goiás ficará à disposição para receber visitantes e demonstrar, na prática, que produtividade e conservação podem coexistir.