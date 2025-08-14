Na quarta-feira (13/08), a Secretaria-Geral de Governo de Goiás (SGG), por intermédio da Subsecretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes, com a colaboração da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), lançou uma pesquisa destinada a identificar as demandas de energia elétrica que ainda não são atendidas pela concessionária local. O evento ocorreu no Auditório Hélio Naves, localizado na sede da Fieg.A pesquisa pretende delinear as necessidades particulares dos consumidores de médio e grande porte, abrangendo indústrias, comércios e produtores rurais que enfrentam dificuldades no abastecimento ou que necessitam ampliar sua capacidade elétrica para expandir suas operações.Além disso, o levantamento buscará identificar oportunidades para geração distribuída, energias renováveis e melhorias na qualidade do fornecimento. O intuito é oferecer subsídios ao planejamento energético estadual e guiar a ampliação da infraestrutura elétrica em áreas estratégicas de Goiás.De acordo com o subsecretário de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes, Renato Lyra, este mapeamento é uma ferramenta essencial para organizar a expansão da rede elétrica.Parcerias estratégicasA proposta conta com a colaboração de entidades do setor produtivo e energético, reforçando a natureza colaborativa da iniciativa. Edwal Freitas Portilho, presidente da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), ressalta a relevância do projeto.Como participarEmpresários, produtores rurais, representantes de indústrias, comércios e agentes do setor de geração de energia são incentivados a contribuir ao preencher um, que estará disponível por tempo indeterminado.