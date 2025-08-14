Conforme o relatório do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar permanecerá abaixo de 20% nos dias seguintes; aprenda a se resguardar.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta quarta-feira (13), um alerta de risco devido à aridez em seis estados e no Distrito Federal. Com a umidade relativa do ar podendo atingir 12%, especialistas em saúde sinalizam perigos como a secagem da pele, desconforto ocular, bucal e nasal, e sugerem aumentar a ingestão de líquidos e aplicar hidratante na pele. Ademais, recomenda-se evitar a exposição solar e a prática de atividades físicas, especialmente nas horas mais quentes do dia.Especialistas em saúde para identificar quais cuidados são essenciais para prevenir os problemas comuns durante esse período e visitou três parques da cidade para averiguar quais são as precauções adotadas pelos visitantes.A pneumologista elenca uma série de orientações para a população em geral:- Hidratar-se adequadamente;- Empregar umidificadores ou toalhas umedecidas no quarto;- Manter-se afastado de fumaça e poeira;- Realizar a lavagem nasal com solução salina;- Deixar as janelas abertas em horários com menos poluição para arejar o ambiente;- Cuidar da pele e dos olhos;- Utilizar protetor solar, óculos escuros e, se necessário, colírio lubrificante para evitar irritações.Cuidados com a peleUm outro ponto de saúde relevante durante este período é o cuidado com a pele. De acordo com a dermatologista do Hospital de Base, Danielle Aquino, além de manter uma boa hidratação, deve-se sempre aplicar protetor solar, preferindo aqueles que possuem Fator de Proteção Solar (FPS) superior a 50.