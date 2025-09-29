O evento, que se encerrou no domingo (14), em Brazlândia, contou com apresentações musicais e a presença de mais de 450 expositores, incluindo cultivadores da fruta e áreas como artesanato e decoração.Nas redes sociais, o morango pode ser uma tendência. Contudo, no Distrito Federal, ele é uma tradição. Isso é demonstrado pelo sucesso da Festa do Morango em Brazlândia, cuja 29ª versão concluiu-se neste fim de semana, recebendo cerca de 500 mil visitantes e movimentando R$ 55 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.Este evento é organizado pela Associação Cultural Rural Alexandre Gusmão (Arcag) e pelo Instituto Alvorada Brasil, com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), através de instituições como a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), Administração Regional de Brazlândia, e as secretarias de Turismo e Cultura e Economia Criativa.A festa teve início no dia 5 e apresentou shows de renomados artistas da música brasileira, como Murilo Huff, Léo Magalhães e Calcinha Preta. Entretanto, o verdadeiro destaque foi o morango. Os visitantes puderam explorar estandes de aproximadamente 450 expositores — abrangendo desde produtores da fruta até setores de artesanato e decoração —, além de participar da atividade Colha & Pague, que ofereceu a chance de colher as frutas diretamente da planta, e testemunhar o Concurso de Receitas, que neste ano foi premiado com uma torta fria de frango acompanhada de geleia de morango e cream cheese.