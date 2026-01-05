Goiás finaliza a safra 2024/25 com resultados impressionantes na produção de grãos e avanços significativos nas áreas de pecuária. Informações da Plataforma Aroeira, gerida pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), mostram recordes na produção, aumentos na produtividade e fortalecimento das exportações.A produção total de grãos em Goiás atingiu 37,3 milhões de toneladas na safra 2024/25, estabelecendo um novo marco histórico, com um crescimento de 23,3% em relação ao ciclo anterior.Os resultados obtidos nesta última safra são o reflexo de um conjunto de iniciativas voltadas para o manejo eficiente e os investimentos no fortalecimento das cadeias produtivas, na adoção de tecnologias no campo e na melhoria da competitividade do agronegócio goiano, conforme salientado pelo secretário da Seapa, Pedro Leonardo Rezende.O aumento na produção e na produtividade da safra de grãos 2024/25 resultou em um recorde absoluto na colheita de soja, com uma produção de 20,7 milhões de toneladas, uma elevação de 23,0% em comparação com o ciclo anterior, garantindo a liderança nacional em produtividade.A média estadual foi de 4,2 toneladas por hectare, evidenciando um avanço de 20,0%. Para a safra 2025/26, a expectativa é de que a área cultivada atinja 5,1 milhões de hectares.O milho também teve um desempenho notável, com uma produção de 14,2 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 25,9% e uma produtividade média de 7,2 toneladas por hectare, aumento de 11,3%. Para a safra 2025/26, a previsão é de uma produtividade média de 6,9 toneladas por hectare, com uma área cultivada de 2,0 milhões de hectares.No sorgo, Goiás manteve sua posição de destaque nacional, com uma produção de 1,5 milhão de toneladas, um crescimento de 18,6%, uma expansão de 2,6% na área cultivada e um aumento de 15,6% na produtividade. Para a safra 2025/26, a projeção é de 1,6 milhão de toneladas, em uma área de 438,1 mil hectares, com uma produtividade média de 3,9 toneladas por hectare.O feijão obteve seu melhor resultado desde a safra 2020/21, com uma produção de 289,9 mil toneladas, um crescimento de 5,6% e uma produtividade média de 2,4 toneladas por hectare. Para a safra 2025/26, a previsão é de produção de 285,2 mil toneladas, em uma área de 113,4 mil hectares, com uma produtividade média de 2,5 toneladas por hectare.Esse foco na diversificação mantém Goiás como líder nacional em produção e área cultivada de girassol. Na safra 2024/25, a colheita foi de 74,2 mil toneladas, em uma área de 47,0 mil hectares, com uma produtividade média de 1,5 tonelada por hectare. Para a safra 2025/26, a expectativa é de manutenção desses níveis, solidificando a liderança do estado na produção de girassol.Em 2025, os resultados também foram robustos no setor pecuário, com avanços consistentes nas principais atividades produtivas do estado. O Valor Bruto da Produção (VBP) da pecuária bovina alcançou R$ 20,8 bilhões, o maior já registrado, colocando Goiás como o terceiro maior estado no ranking nacional.Esse resultado representa um crescimento de 20,4% em relação a 2024 e uma expansão de 61,0% na última década, respondendo por 9,9% do VBP nacional.Na avicultura, a atividade se faz presente em todos os municípios do estado de Goiás, apresentando um progresso constante em termos de escala, produtividade e qualidade. Rio Verde se sobressai com um total de 11,3 milhões de aves, ocupando a sétima posição a nível nacional, enquanto Itaberaí registra 9,2 milhões, garantindo a décima colocação no país.O sucesso do setor agropecuário goiano também se refletiu nas exportações. Entre janeiro e novembro de 2025, o total acumulado das vendas externas da agropecuária de Goiás atingiu R$ 10,4 bilhões, com um crescimento de 7,6% em comparação ao mesmo período de 2024.Nesse mesmo intervalo, o volume total exportado foi de 21,2 milhões de toneladas, representando um aumento de 14,3%. Os produtos do setor agropecuário goiano foram vendidos para 166 nações, com destaque para China, Estados Unidos, Irã e México, que figuraram entre os principais mercados.Os complexos da soja, carne bovina, cereais e do setor sucroalcooleiro foram responsáveis pela maior parte das exportações nesse período.