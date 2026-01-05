A Secretaria de Obras estabelece 2025 como um dos anos mais significativos para a infraestrutura do DF.
Liderando iniciativas que mudaram a paisagem e a vida de milhares de cidadãos, a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) encerrou o ano com um balanço relevantes, marcado por investimentos significativos, trabalhos simultâneos e um compromisso claro: aprimorar a qualidade de vida da população em todas as áreas administrativas.
A maior obra de infraestrutura urbana do Distrito Federal, o Sol Nascente, representa a transformação realizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) nos últimos anos. Em 2025, o compromisso assumido foi efetivado: as obras progrediram e alteraram de maneira permanente a realidade da região.
Na área da Colônia Agrícola Samambaia, as intervenções de infraestrutura marcam a fase final de um projeto que alterou completamente Vicente Pires. A região, que tradicionalmente enfrentava alagamentos e problemas viários, agora recebe os serviços finais de drenagem, pavimentação e urbanização.
Corredores de ônibus
A mobilidade urbana permaneceu como uma das prioridades da SODF neste ano. O corredor exclusivo de ônibus da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) continuou em desenvolvimento, com obras em curso.
O corredor exclusivo da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), localizado no Setor Policial, foi finalizado e entrou em operação até o Terminal Asa Sul, proporcionando mais conforto, segurança e dignidade a milhares de usuários do transporte público.
Em 2025, o DF também fez progressos na implementação de calçadas acessíveis, ciclovias e espaços urbanos projetados para as pessoas.
Espaços públicos
Outro destaque de 2025 foi a reforma total da Praça do Relógio, em Taguatinga. Este marco da cidade passou por uma requalificação abrangente, com nova pavimentação, drenagem, calçadas, paisagismo e a restauração do relógio, devolvendo à comunidade um espaço moderno, seguro e acolhedor.
As obras da W3 Norte também avançaram e se encontram na fase final. No Setor Comercial Sul (SCS), a Quadra 6 está passando por uma requalificação completa, com novas calçadas, mobiliário urbano, paisagismo e reorganização dos espaços, valorizando uma área estratégica do centro da capital. As quadras 1 e 2 do SCS também receberão melhorias, assim como as áreas Hoteleiras Sul e Norte e o Setor Hospitalar Norte.
Recuperação do pavimento
A duplicação da via que liga Guará a Bandeirante continuou avançando em 2025. Uma parte da obra já foi realizada, reduzindo consideravelmente os congestionamentos na região. Atualmente, os esforços estão focados na construção da ponte sobre o Córrego Vicente Pires, uma fase crucial para a conclusão do projeto.
Liderando iniciativas que mudaram a paisagem e a vida de milhares de cidadãos, a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) encerrou o ano com um balanço relevantes, marcado por investimentos significativos, trabalhos simultâneos e um compromisso claro: aprimorar a qualidade de vida da população em todas as áreas administrativas.
A maior obra de infraestrutura urbana do Distrito Federal, o Sol Nascente, representa a transformação realizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) nos últimos anos. Em 2025, o compromisso assumido foi efetivado: as obras progrediram e alteraram de maneira permanente a realidade da região.
Na área da Colônia Agrícola Samambaia, as intervenções de infraestrutura marcam a fase final de um projeto que alterou completamente Vicente Pires. A região, que tradicionalmente enfrentava alagamentos e problemas viários, agora recebe os serviços finais de drenagem, pavimentação e urbanização.
Corredores de ônibus
A mobilidade urbana permaneceu como uma das prioridades da SODF neste ano. O corredor exclusivo de ônibus da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) continuou em desenvolvimento, com obras em curso.
O corredor exclusivo da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), localizado no Setor Policial, foi finalizado e entrou em operação até o Terminal Asa Sul, proporcionando mais conforto, segurança e dignidade a milhares de usuários do transporte público.
Em 2025, o DF também fez progressos na implementação de calçadas acessíveis, ciclovias e espaços urbanos projetados para as pessoas.
Espaços públicos
Outro destaque de 2025 foi a reforma total da Praça do Relógio, em Taguatinga. Este marco da cidade passou por uma requalificação abrangente, com nova pavimentação, drenagem, calçadas, paisagismo e a restauração do relógio, devolvendo à comunidade um espaço moderno, seguro e acolhedor.
As obras da W3 Norte também avançaram e se encontram na fase final. No Setor Comercial Sul (SCS), a Quadra 6 está passando por uma requalificação completa, com novas calçadas, mobiliário urbano, paisagismo e reorganização dos espaços, valorizando uma área estratégica do centro da capital. As quadras 1 e 2 do SCS também receberão melhorias, assim como as áreas Hoteleiras Sul e Norte e o Setor Hospitalar Norte.
Recuperação do pavimento
A duplicação da via que liga Guará a Bandeirante continuou avançando em 2025. Uma parte da obra já foi realizada, reduzindo consideravelmente os congestionamentos na região. Atualmente, os esforços estão focados na construção da ponte sobre o Córrego Vicente Pires, uma fase crucial para a conclusão do projeto.
Postar um comentário