A Secretaria de Obras estabelece 2025 como um dos anos mais significativos para a infraestrutura do DF.Liderando iniciativas que mudaram a paisagem e a vida de milhares de cidadãos, a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) encerrou o ano com um balanço relevantes, marcado por investimentos significativos, trabalhos simultâneos e um compromisso claro: aprimorar a qualidade de vida da população em todas as áreas administrativas.A maior obra de infraestrutura urbana do Distrito Federal, o Sol Nascente, representa a transformação realizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) nos últimos anos. Em 2025, o compromisso assumido foi efetivado: as obras progrediram e alteraram de maneira permanente a realidade da região.Na área da Colônia Agrícola Samambaia, as intervenções de infraestrutura marcam a fase final de um projeto que alterou completamente Vicente Pires. A região, que tradicionalmente enfrentava alagamentos e problemas viários, agora recebe os serviços finais de drenagem, pavimentação e urbanização.A mobilidade urbana permaneceu como uma das prioridades da SODF neste ano. O corredor exclusivo de ônibus da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) continuou em desenvolvimento, com obras em curso.O corredor exclusivo da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), localizado no Setor Policial, foi finalizado e entrou em operação até o Terminal Asa Sul, proporcionando mais conforto, segurança e dignidade a milhares de usuários do transporte público.Em 2025, o DF também fez progressos na implementação de calçadas acessíveis, ciclovias e espaços urbanos projetados para as pessoas.Outro destaque de 2025 foi a reforma total da Praça do Relógio, em Taguatinga. Este marco da cidade passou por uma requalificação abrangente, com nova pavimentação, drenagem, calçadas, paisagismo e a restauração do relógio, devolvendo à comunidade um espaço moderno, seguro e acolhedor.As obras da W3 Norte também avançaram e se encontram na fase final. No Setor Comercial Sul (SCS), a Quadra 6 está passando por uma requalificação completa, com novas calçadas, mobiliário urbano, paisagismo e reorganização dos espaços, valorizando uma área estratégica do centro da capital. As quadras 1 e 2 do SCS também receberão melhorias, assim como as áreas Hoteleiras Sul e Norte e o Setor Hospitalar Norte.A duplicação da via que liga Guará a Bandeirante continuou avançando em 2025. Uma parte da obra já foi realizada, reduzindo consideravelmente os congestionamentos na região. Atualmente, os esforços estão focados na construção da ponte sobre o Córrego Vicente Pires, uma fase crucial para a conclusão do projeto.