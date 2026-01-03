O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) se destaca como um dos principais centros de formação em saúde no Distrito Federal. Reconhecido como hospital de ensino pelos ministérios da Educação e da Saúde, essa unidade se revela um ponto de saída para novos talentos, recebendo anualmente cerca de 6 mil estudantes em graduação, pós-graduação e residências multiprofissionais.No DF, o Hran é o único que habilita especialistas em cirurgia plástica para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, é também o único a oferecer formação em procedimentos relacionados ao aparelho digestivo. Neste ano, o Hran ampliou suas opções ao incluir a residência em medicina do sono, ligada à pneumologia.Uma pesquisa recente realizada no hospital indicou que o índice de satisfação entre os residentes é elevado: 90% recomendam o programa em que estão matriculados. Esse número se destaca em um cenário nacional onde há uma significativa migração de estudantes para o setor privado.