A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) está na fase final da sétima etapa de um projeto focado na avaliação do risco de extinção da fauna no estado de Goiás. Até o dia 21 de janeiro, a secretaria está coletando sugestões sobre as aves ameaçadas de extinção que existem na região.O objetivo desta iniciativa é reunir o máximo de informações para fundamentar estratégias de conservação específicas para cada tipo de ave. A comunidade científica é amplamente convidada a contribuir com esse levantamento.Antes de se concentrar nas aves, o projeto se dedicou ao estudo de libélulas, anfíbios, abelhas, peixes, mamíferos e répteis. Os dados coletados sobre as aves serão utilizados para compor fichas técnicas que incluirão informações históricas naturais e registros fotográficos, organizados por especialistas.Essas informações estão sendo acumuladas no sistema estadual BioData, que em breve será acessível ao público. No momento, o acesso está limitado a gestores e especialistas que estão envolvidos na avaliação.Esta será a primeira vez que Goiás terá sua própria lista de espécies ameaçadas de extinção. Anteriormente, o estado apenas utilizava dados nacionais fornecidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os quais nem sempre refletem a realidade local.O trabalho é realizado seguindo a metodologia da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), que é reconhecida mundialmente e também aplicada nas análises realizadas pelo ICMBio em nível nacional.A expectativa é avaliar aproximadamente 1.700 espécies de vertebrados e 900 de invertebrados, que incluem libélulas, aracnídeos, moscas e abelhas.