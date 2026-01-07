A Secretaria da Cultura de Goiás (Secult) tem se estabelecido como um dos principais responsáveis pelo Programa Goyazes, considerado uma das políticas públicas mais significativas de incentivo fiscal à cultura em todo o Brasil. De 2022 até 2025, o programa financiou 472 projetos culturais, proporcionando R$ 127 milhões em créditos de ICMS e promovendo um constante desenvolvimento da economia criativa nas diversas regiões do estado.Somente no último ano, mais de 900 propostas foram submetidas para concorrer aos R$ 40 milhões destinados a financiar atividades culturais.Instituído pela Lei nº 13.613/2000 e aprimorado por legislações posteriores, como a Lei nº 17.627/2012 e o Decreto nº 10.302/2023, o Programa Goyazes se estabeleceu como um exemplo notável de eficácia, transparência e descentralização dos investimentos culturais públicos.Esta iniciativa permite que empresas contribuintes do ICMS apoiem projetos culturais aprovados, recebendo incentivos fiscais que correspondem ao montante investido.O programa tem reforçado toda a cadeia produtiva cultural, que abrange artistas, técnicos, produtores, cenógrafos, iluminadores, costureiras, designers, programadores e outros profissionais, resultando em milhares de empregos diretos e indiretos.A realização de festivais, exposições, apresentações, oficinas, encontros e atividades formativas impulsiona o comércio local, a rede hoteleira, os serviços e o turismo cultural, contribuindo de forma significativa para a economia dos municípios goianos.O movimento econômico abrange desde a contratação de mão de obra qualificada até o consumo de bens e serviços nos locais onde os eventos ocorrem. Em 2025, a quantidade recorde de projetos inscritos evidencia o fortalecimento da economia criativa e a confiança do setor produtivo neste modelo de financiamento.Os recursos angariados por meio desse mecanismo de incentivo beneficiaram mais de 130 municípios, alcançando áreas urbanas e rurais e promovendo inclusão social e democratização do acesso à cultura. Uma porção significativa dos projetos também circulou por capitais brasileiras e chegou a vários países, ampliando a visibilidade da produção artística goiana no contexto internacional.A estrutura operacional do programa, que é descrita em portarias, decretos e instruções normativas, garante agilidade na avaliação dos projetos, rigor no controle da aplicação dos recursos e transparência nas prestações de contas.Para isso, a Secult Goiás mantém um diálogo constante com a classe artística, realizando reuniões tanto presenciais quanto virtuais que têm continuamente aprimorado o programa.Várias iniciativas de grande relevância cultural e econômica foram viabilizadas pelo Programa Goyazes, como a Semana Santa na cidade de Goiás, o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, a Goiânia Mostra Curtas, o Goiás Tattoo Festival, a Expo Favela Innovation Goiás 2025, o Festival Internacional de Dança de Goiás, o Tim Music Festival, o Moda Identidade Goiás (MIG), o Goyazes Festival de Fotografia – Nacional e Internacional, a Ópera Ana Pedro, a celebração dos 35 anos da Quasar Cia de Dança e a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, entre muitos outros.Todas as iniciativas aumentam o fluxo de visitantes, reforçam o turismo cultural e impulsionam a economia local em momentos estratégicos, estabelecendo o programa como um elemento essencial para o crescimento da cultura e da economia criativa em Goiás.