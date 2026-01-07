Qualquer indivíduo a partir de seis meses de idade poderá receber a vacina até o dia 31 de janeiro.O início do novo ano marca a expansão da disponibilidade de vacinas contra a gripe para toda a população do Distrito Federal. A partir de terça-feira (6) e até 31 de janeiro, qualquer pessoa com seis meses ou mais que não tenha se vacinado em 2025 pode se dirigir a um centro de vacinação para garantir sua proteção.Em 2025, cerca de 885 mil doses da vacina contra a influenza foram administradas no DF. Ao considerar todos os grupos prioritários, a cobertura vacinal alcançou 55,34%. As gestantes foram o grupo com menor adesão, com apenas 28,19%.Atualmente, o estoque da SES-DF conta com 100 mil doses. Todos são bem-vindos nas salas de vacinação situadas em várias Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do DF. É necessário apresentar um documento de identidade com foto válido. Recomenda-se também trazer a Caderneta de Vacinação, que comprova as condições vacinais do indivíduo. Todavia, a falta deste documento não impede a aplicação da dose.