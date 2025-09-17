A elevação da produção de grãos em Goiás resultou em um aumento na necessidade de armazenagem. De acordo com uma análise da Inteligência de Mercado Agropecuário da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), fundamentada em dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Estado atingiu, em 2025, uma capacidade estática de 17,5 milhões de toneladas distribuídas em 695 unidades, garantindo a quarta posição no ranking nacional.Nos últimos dez anos, a capacidade de armazenamento em Goiás cresceu de 14,3 milhões para 17,5 milhões de toneladas, representando um aumento de 22,2%. Apesar desse avanço, o número ainda é abaixo do necessário, considerando que a produção de grãos mais que dobrou ao longo desse período, passando de 17,5 milhões de toneladas na safra 2015/16 para 36,9 milhões em 2024/25 — uma alta de 110,7%.A gestão do armazenamento nas propriedades, embora crucial, enfrenta diversos desafios. Entre esses, estão os custos de instalação e manutenção, a necessidade de profissionais qualificados para operar, o controle de perdas, além do manejo da umidade, pragas e insetos, e a manutenção da qualidade do produto.Esses aspectos destacam a importância de políticas e ferramentas de incentivo para os agricultores. Linhas de crédito, como as oferecidas pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), são fundamentais para a expansão e modernização da infraestrutura. Em 2025, o FCO Rural lançou uma linha específica voltada para armazenagem, reconhecendo sua relevância como uma prioridade setorial.Produção de GoiásInformações sobre as principais cadeias agropecuárias do Estado estão disponíveis na 72ª edição do Agro em Dados, um informativo mensal da Seapa, que neste mês enfoca a questão da armazenagem de grãos. Clique aqui para acessar a publicação.