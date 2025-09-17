O serviço já beneficiou mais de 5,5 mil pessoas, promovendo um impacto positivo tanto para os pacientes quanto para a gestão; as teleconsultas começaram em maio deste ano, na unidade de Vicente Pires, e já foram expansivamente implementadas nas unidades de pronto atendimento de Samambaia, Gama, Ceilândia I e II.A saúde pública do Distrito Federal avança em direção à inovação. Desde segunda-feira (15), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia passou a oferecer teleconsultas, tornando-se a quinta unidade a integrar esse serviço. A expectativa é que, até o final deste ano, todas as 13 UPAs sob a administração do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF) disponham dessa opção, que visa acelerar o atendimento e aumentar o acesso da população aos médicos.Desde maio de 2025, quando a UPA de Vicente Pires iniciou o teleatendimento, o serviço se expandiu para mais quatro unidades: além de Samambaia, Gama e Ceilândia I e II. Juntas, essas unidades já proporcionaram atendimento a mais de 5,5 mil pessoas.Atendimento inovador e humanizadoA introdução da teleconsulta nas UPAs é uma iniciativa do IgesDF, que busca oferecer soluções mais eficazes para os casos classificados como verdes — pacientes de menor gravidade que frequentemente enfrentam longas esperas ou desistem do atendimento.Na UPA do Gama, que é a que mais realiza atendimentos, mais de 2 mil pessoas foram atendidas por meio de teleconsulta em um período de 90 dias, uma vez que o serviço está disponível somente nos dias úteis. De acordo com a pesquisa do Instituto, aproximadamente 60% dos pacientes classificados com a cor verde optaram por essa nova forma de atendimento, demonstrando uma alta taxa de satisfação.Como funcionaDepois da triagem, o paciente é convidado a participar de uma consulta via vídeo. Se aceitar, ele assina um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e é direcionado a uma sala que possui câmera, microfone e sistema eletrônico. A consulta é realizada por médicos, que têm a possibilidade de solicitar exames, prescrever medicamentos, fornecer atestados e, se necessário, encaminhar o paciente para um atendimento presencial.