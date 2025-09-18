A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos (Dercc), ofereceu suporte à Divisão de Análise de Crimes Virtuais da Polícia Civil do Distrito Federal nesta quarta-feira (17), no contexto da Operação Falsa Tribuna.A intenção era desmantelar uma organização criminosa focada em fraudes virtuais, utilizando perfis falsos de deputados e ex-deputados que residem em Brasília.Como resultado da coleta de informações, foram identificados os suspeitos supostamente ligados a uma associação criminosa, que se ramificava em diferentes grupos e contava com outros membros, todos envolvidos com práticas de fraudes eletrônicas, estelionato e lavagem de dinheiro.Fraudes virtuaisOs participantes falsificavam identidades online, criando contas de e-mail falsas, perfis em redes sociais e números de aplicativos de mensagens que simulavam ser pessoas conhecidas pelas vítimas ou autoridades.As investigações mostraram que os criminosos estavam criando perfis em aplicativos de mensagens, utilizando imagens e dados pessoais de parlamentares de forma indevida. A partir dessas contas falsas, estabeleciam contato com as vítimas, fazendo parecer que eram familiares em situações de emergência, como problemas médicos ou acidentes, pedindo transferências financeiras imediatas, principalmente via PIX.O uso da identidade de figuras públicas conferia maior credibilidade à fraude, aumentando a capacidade de persuasão dos criminosos e levando as vítimas a realizar pagamentos sem confirmar a autenticidade do pedido.Durante a execução dos mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, foram confiscados celulares e outros itens que passarão por uma análise técnica para o aprofundamento da investigação.Até o momento, as evidências levantadas indicam a prática de crimes relacionados à falsa identidade (art. 307, caput, do CP) e estelionato por meio de fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP), além de possíveis crimes de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/1998) e associação criminosa (art. 288 do CP), cujas penas podem superar os 20 anos de prisão.