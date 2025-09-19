A auditoria cívica revelou uma questão sentida por todos: a área externa da escola. O sol forte, a falta de sombra e a rua de terra que levantava poeira nos dias secos e se transformava em lama nos dias de chuva tornavam o simples ato de chegar e sair da escola uma experiência difícil e desgastante.



A tarefa final do projeto foi além de uma simples reforma: significou uma verdadeira transformação no ambiente e, consequentemente, nas pessoas que o utilizam. Ao modificar o espaço, os estudantes perceberam que estavam também plantando sementes de esperança, cor e alegria no cotidiano escolar. A cada detalhe construído, nascia um símbolo de cuidado coletivo e de pertencimento.



As mudanças realizadas foram concretas e visíveis:

Arborização e ampliação das áreas de sombra;

O plantio de mudas de Ipês para embelezar a rua na época da floração;

Pavimentação da entrada, evitando poeira e lama;

Criação de um jardim comunitário em frente ao nome da escola;

Organização dos espaços de vagas para os colaboradores;



Mais do que intervenções físicas, cada ação foi um gesto de afirmação de que os estudantes podem ser protagonistas da própria história. Como eles mesmos resumiram na legenda criada para as redes sociais:



No CEPI Helena Nasser, os Estudantes de Atitude mostraram que a transformação de um espaço pode também transformar a vida de todos que passam por ele. “Está ouvindo esse som? Esse é o som da mudança!”



O Estudantes de Atitude é uma iniciativa do Ministério Público de Goiás, em parceria com as escolas estaduais, que busca estimular o protagonismo juvenil, a cidadania e a cultura da integridade dentro do ambiente escolar. Através de oficinas, debates e da chamada Auditoria Cívica, os estudantes são convidados a refletir sobre os problemas do dia a dia, identificar pontos de melhoria e propor soluções viáveis para a comunidade escolar.Mais do que um projeto pedagógico, trata-se de uma experiência prática de democracia, ética e responsabilidade social, que aproxima os jovens da vida pública e os incentiva a perceberem que suas ações podem gerar mudanças reais.