Goiás obteve um superávit de US$ 5,5 bilhões na balança comercial durante o período de janeiro a agosto de 2025. Esse resultado representa um crescimento de 8% em comparação ao mesmo intervalo em 2024, refletindo exportações totalizando US$ 9 bilhões, o que posiciona o estado como o oitavo maior exportador do Brasil no ano.As importações alcançaram a cifra de US$ 3,5 bilhões, colocando Goiás na décima primeira posição entre os estados nacionais em termos de volume de importação. Esses dados foram fornecidos pela Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).Somente em agosto de 2025, a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 637 milhões, com exportações de US$ 1 bilhão e importações de US$ 405 milhões, resultando em uma variação positiva de 48,80% em relação ao mesmo mês do ano anterior.Balança comercialConsiderando os oito primeiros meses do ano, o complexo soja foi responsável pela maior parte das exportações, representando 54,42% das vendas externas do estado, seguido pelas exportações de carnes (18,15%), ferroligas (6,17%), açúcar (4,27%) e complexo milho (4,24%).Entre os municípios de Goiás, Rio Verde continua a ser a principal cidade exportadora, correspondendo a 27,59% das exportações goianas de janeiro a agosto de 2025. Em seguida estão Jataí (7,8%), Mozarlândia (4,52%), Palmeiras de Goiás (4,02%) e Alto Horizonte (3,19%).As exportações de Goiás em 2025 tiveram como principal destino a China, que permanece como o maior parceiro comercial do estado, respondendo por 48,51% do total enviado. O país asiático é também a principal fonte das importações goianas, concentradas em Anápolis (39,15%), que representam 23,39% do valor total.