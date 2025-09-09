Nesta segunda-feira (08/09), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o governador Ronaldo Caiado formalizou um termo de cooperação com o Instituto Natura para fortalecer o Programa Goiás Todo Rosa, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG). O objetivo central do programa é aumentar o diagnóstico precoce do câncer de mama, visando a diminuição da mortalidade, algo que foi destacado como uma conquista pelo governador.Goiás Todo RosaO Goiás Todo Rosa tem como meta reformular a experiência das pacientes oncológicas no estado, assegurando que as mulheres goianas e seus familiares tenham acesso ao painel genético para câncer de mama e ovário hereditário. Goiás foi pioneiro ao disponibilizar essa tecnologia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com a realização na UFG.Até o momento, o teste genético foi aplicado em 533 indivíduos, apresentando uma taxa de 30% de resultados positivos, o que permite a implementação de estratégias de tratamento e prevenção mais eficazes e personalizadas. O programa também investe em ações de capacitação para os profissionais da saúde, tanto da atenção primária quanto da especializada, com um enfoque no câncer de mama, atividades essas que já foram realizadas nas cinco macrorregiões do estado.