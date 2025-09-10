Treinamento inaugura a fase inicial do processo de certificação internacional.Concluiu-se nesta quarta-feira (10) o curso Projeto Brasília Cidade Sustentável, Inteligente e Resiliente, com a participação de 79 servidores provenientes de mais de 20 órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). O objetivo da capacitação foi apoiar a conversão da capital federal em uma cidade inteligente, sustentável e resiliente.Durante três manhãs, os participantes, que incluem gestores públicos, técnicos e profissionais de diversas áreas, se reuniram em uma capacitação online. Servidores de instituições como Caesb, Corpo de Bombeiros, Controladoria-Geral do DF, Instituto Brasília Ambiental e IPEDF, bem como secretarias como as de Saúde (SES-DF), Turismo (Setur-DF), Economia (Seec-DF), Meio Ambiente (Sema-DF), Transporte e Mobilidade (Semob-DF), Obras e Infraestrutura (SODF) e Segurança Pública (SSP-DF) foram indicados para o curso.A formação foi composta por três módulos: introdução a cidades inteligentes e sustentáveis; princípios e aplicações de certificações ISO; e soluções práticas para municípios que buscam inovação, sustentabilidade e resiliência. Além das aulas virtuais, os participantes terão acesso a apresentações técnicas, estudos de caso e materiais de apoio, que incluem exemplos tanto nacionais quanto internacionais.Etapas posterioresO processo de certificação será gerido pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Seec. Em 2025, os esforços se concentrarão na capacitação e na coleta de dados para a geração de indicadores. A partir daí, Brasília avançará para as fases de auditoria, análise e emissão de certificados, com revisões anuais para a manutenção do selo.Se a meta for alcançada, Brasília se tornará a primeira cidade do Centro-Oeste a obter esse reconhecimento internacional. Atualmente, cidades como São José dos Campos (SP), Salvador (BA), Lagoa Dourada (MG), Pindamonhangaba (SP), São Paulo (SP) e Recife (PE) já possuem essa certificação.*Com informações da Secretaria de Economia