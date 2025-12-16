O vice-governador Daniel Vilela (MDB) lidera as intenções de voto para o Governo de Goiás em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com levantamento do instituto Directa Pesquisas, o emedebista registra 24,6% da preferência do eleitorado no município, abrindo vantagem de 10,7 pontos percentuais sobre o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que aparece com 13,9%.No cenário estimulado, em que os nomes dos possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados, o senador Wilder Morais (PL) ocupa a terceira posição, com 8,9% das intenções de voto. Outros 1,4% afirmaram votar em candidatos diferentes dos apresentados, 5,6% declararam voto nulo ou em branco e 45,6% disseram não saber ou preferiram não responder.Daniel Vilela assumirá o comando do Estado em abril, com a desincompatibilização do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), e será candidato à reeleição.A Directa Pesquisas entrevistou 600 eleitores entre os dias 10 e 15 de novembro e possui margem de erro de 4,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.O desempenho em Formosa ocorre em um contexto de fortalecimento da base governista no Entorno DF, região onde prefeitos eleitos pelo PL migraram para partidos que apoiam a gestão Caiado. Um dos exemplos é o prefeito de Cristalina, Dr. Luis Gustavo, eleito em 2024 pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas filiado ao União Brasil desde agosto.Em novembro, o prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão (PL), também no Entorno do DF, anunciou apoio a Vilela. Durante evento no município, Mangão destacou os resultados da parceria com o governo estadual e defendeu a continuidade do atual grupo político. “Quero reafirmar meu compromisso com a gestão do governador Ronaldo Caiado, com o Daniel e com a Gracinha Caiado”, afirmou.Nas últimas semanas, Daniel Vilela e a primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil) intensificaram o diálogo com prefeitos e lideranças da região. Eles se reuniram com Lulinha Viana (Cidade Ocidental), Jéssica do Premium (Santo Antônio do Descoberto), Marcus Vinicius (Valparaíso), Simone Ribeiro (Formosa) e Delegado Cristiomário (Planaltina de Goiás), além de parlamentares como André do Premium, Célio Silveira e Lêda Borges, que se aproxima do projeto governista.Formosa é administrada pela prefeita Simone Ribeiro, que deixou o PL e se filiou ao União Brasil, reforçando o alinhamento do município com a base do governo estadual.