O vice-governador Daniel Vilela (MDB) lidera as intenções de voto para o Governo de Goiás em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com levantamento do instituto Directa Pesquisas, o emedebista registra 24,6% da preferência do eleitorado no município, abrindo vantagem de 10,7 pontos percentuais sobre o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que aparece com 13,9%.
No cenário estimulado, em que os nomes dos possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados, o senador Wilder Morais (PL) ocupa a terceira posição, com 8,9% das intenções de voto. Outros 1,4% afirmaram votar em candidatos diferentes dos apresentados, 5,6% declararam voto nulo ou em branco e 45,6% disseram não saber ou preferiram não responder.
Daniel Vilela assumirá o comando do Estado em abril, com a desincompatibilização do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), e será candidato à reeleição.
A Directa Pesquisas entrevistou 600 eleitores entre os dias 10 e 15 de novembro e possui margem de erro de 4,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Daniel amplia apoios
O desempenho em Formosa ocorre em um contexto de fortalecimento da base governista no Entorno DF, região onde prefeitos eleitos pelo PL migraram para partidos que apoiam a gestão Caiado. Um dos exemplos é o prefeito de Cristalina, Dr. Luis Gustavo, eleito em 2024 pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas filiado ao União Brasil desde agosto.
Em novembro, o prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão (PL), também no Entorno do DF, anunciou apoio a Vilela. Durante evento no município, Mangão destacou os resultados da parceria com o governo estadual e defendeu a continuidade do atual grupo político. “Quero reafirmar meu compromisso com a gestão do governador Ronaldo Caiado, com o Daniel e com a Gracinha Caiado”, afirmou.
Nas últimas semanas, Daniel Vilela e a primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil) intensificaram o diálogo com prefeitos e lideranças da região. Eles se reuniram com Lulinha Viana (Cidade Ocidental), Jéssica do Premium (Santo Antônio do Descoberto), Marcus Vinicius (Valparaíso), Simone Ribeiro (Formosa) e Delegado Cristiomário (Planaltina de Goiás), além de parlamentares como André do Premium, Célio Silveira e Lêda Borges, que se aproxima do projeto governista.
Formosa é administrada pela prefeita Simone Ribeiro, que deixou o PL e se filiou ao União Brasil, reforçando o alinhamento do município com a base do governo estadual.
