Ônibus e metrô funcionarão sem tarifa das 18h às 23h.
Os usuários do transporte público coletivo do Distrito Federal poderão viajar sem custo nos ônibus e metrô da capital durante as celebrações de Natal e Ano Novo. Conforme estabelecido pelo Decreto nº 48.062/2025, assinado pelo governador Ibaneis Rocha e publicado nesta terça-feira (16) em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), será disponibilizado transporte público gratuito para todos nos dias 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 31 de dezembro de 2025, assim como no dia 2 de janeiro de 2026, das 18h às 23h, em virtude das festividades do evento Nosso Natal 2025.
Essa iniciativa faz parte do programa Vai de Graça, que assegura passagens isentas aos domingos e feriados, além dos dias em que essa isenção é ampliada por determinação do GDF. Nos dias 21, 25 (Natal) e 28 de dezembro, assim como no dia 1º de janeiro (Ano Novo), a gratuidade será total, abrangendo o período das zer horas até 23h59.
A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) irá comunicar o planejamento dos ônibus durante o período de isenção. De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, em breve, a secretaria fornecerá detalhes sobre o esquema de transporte coletivo para o intervalo determinado pelo decreto do governador.
