Os usuários do transporte público coletivo do Distrito Federal poderão viajar sem custo nos ônibus e metrô da capital durante as celebrações de Natal e Ano Novo. Conforme estabelecido pelo Decreto nº 48.062/2025, assinado pelo governador Ibaneis Rocha e publicado nesta terça-feira (16) em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), será disponibilizado transporte público gratuito para todos nos dias 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 31 de dezembro de 2025, assim como no dia 2 de janeiro de 2026, das 18h às 23h, em virtude das festividades do evento Nosso Natal 2025.Essa iniciativa faz parte do programa Vai de Graça, que assegura passagens isentas aos domingos e feriados, além dos dias em que essa isenção é ampliada por determinação do GDF. Nos dias 21, 25 (Natal) e 28 de dezembro, assim como no dia 1º de janeiro (Ano Novo), a gratuidade será total, abrangendo o período das zer horas até 23h59.A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) irá comunicar o planejamento dos ônibus durante o período de isenção. De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, em breve, a secretaria fornecerá detalhes sobre o esquema de transporte coletivo para o intervalo determinado pelo decreto do governador.