Programa Nacional de Controle de Qualidade atesta a qualidade e confiabilidade dos serviços oferecidos pelo HBDF.O Laboratório Clínico do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) recebeu, pela sexta vez consecutiva, o selo de excelência do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ). Esta certificação valida a eficácia da fase analítica dos procedimentos laboratoriais, refletindo diretamente na qualidade e confiabilidade dos serviços prestados à população.Essa validação está em conformidade com a Resolução nº 978/2025 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que define os requisitos técnicos e sanitários necessários para a operação de laboratórios clínicos em todo o Brasil.A avaliação abrange o desempenho ao longo de 2025 e ocorre de maneira contínua durante todo o ano. Mensalmente, o PNCQ envia amostras desconhecidas ao laboratório, que são submetidas a análises técnicas rigorosas. O desempenho nas avaliações mensais é crucial para a permanência do selo.Além de verificar laboratórios no Brasil, o Programa Nacional de Controle de Qualidade também elabora avaliações em instituições na América Latina, Europa e África, reforçando a dimensão internacional da certificação. O selo de excelência é concedido às organizações que atingem uma classificação de “excelente” ou “boa” em, pelo menos, 11 avaliações mensais, solidificando o HBDF como um modelo em qualidade laboratorial no sistema público de saúde.