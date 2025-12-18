O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) continua progredindo na execução das alterações estipuladas pela Resolução Contran nº 1.020/2025, que estabelece novos critérios para os processos de habilitação em todo o território nacional. A entidade já finalizou diversas adaptações e outras estão em progresso, conforme o cronograma definido.Integração com o aplicativo CNH do Brasil, permitindo a coleta de dados do pedido de habilitação e a recepção do curso teórico de forma digital;Aumento do tempo destinado ao exame teórico, que agora é de 60 minutos, podendo se estender até duas horas em situações de provas adaptadas;Estabelecimento de validade indeterminada para o processo de habilitação, eliminando o prazo limite de 12 meses anteriormente exigido para finalização das etapas;Modificações na formação prática, com carga horária de:2 horas/aula para a obtenção da CNH;2 horas/aula para adicionar uma nova categoria;10 horas/aula para a troca de categoria;Oferecimento de formação e aplicação de testes em Libras, com atendimento presencial e suporte de intérprete.Atualização do banco de perguntas dos exames teóricos, tanto para a obtenção da CNH quanto para os cursos de reciclagem;Mudanças e ajustes nos exames práticos;Pesquisas e procedimentos para a implementação da CNH inteiramente digital, incluindo a eliminação da obrigatoriedade do documento físico, a certificação de instrutores autônomos e a renovação automática da habilitação;Desenvolvimento de questões de exames em Libras;Revisão da carga horária do curso de reciclagem.