A apresentação ocorrerá às 19h30, na Esplanada dos Ministérios, e faz parte da programação gratuita organizada pela Secec-DF.O cantor Michel Teló será uma das atrações do evento Nosso Natal 2025, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), com o apoio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais. O artista se apresentará nesta sexta-feira (19), às 19h30, com um show gratuito na Esplanada dos Ministérios, prometendo alegrar o público com seus sucessos.Reconhecido pela sua forte conexão com a audiência, Michel Teló é um dos músicos brasileiros de maior destaque tanto nacional quanto internacionalmente. Como cantor, compositor e instrumentista, conquistou fama mundial com o hit Ai Se Eu Te Pego, que conquistou o primeiro lugar nas paradas em várias nações.Ao longo de sua trajetória, ele se estabeleceu como um dos principais representantes da música popular brasileira contemporânea, acumulando prêmios, milhões de visualizações em plataformas digitais e uma carreira caracterizada pela fusão do sertanejo, pop e elementos da música regional. Sua participação no Nosso Natal 2025 ressalta o caráter acessível e diversificado do evento, que oferece grandes atrações gratuitas ao público do Distrito Federal.O Natal que estamos preparando para 2025 apresenta uma agenda repleta de atividades diárias, que ocorrerão entre 17h e 23h, oferecendo uma variedade de experiências culturais, artísticas e recreativas para toda a família. A partir das 17h, os visitantes terão a chance de desfrutar de atrações como o Trenzinho, a Casa do Papai Noel, uma pista de gelo, carrossel e roda-gigante, além de oficinas para crianças que contarão com turmas às 17h30, 18h35, 19h40 e 20h45.A programação ainda abrange teatro infantil, apresentando um espetáculo às 18h e, logo após, uma atração lúdica às 20h30. No Palco Principal, as atividades se iniciam às 17h com um DJ, seguido pela abertura do evento. Às 18h, a banda Posers se apresenta, e o DJ retorna ao palco novamente às 18h40. As filas para os brinquedos serão encerradas às 22h, e vale destacar que não haverá atividades nos dias 24 e 31 de dezembro.Além das atrações culturais, o evento contará com uma praça de alimentação variada, que irá oferecer opções gastronômicas promovendo negócios familiares, empreendimentos de distintas regiões administrativas e empresas lideradas por mulheres. Todos os expositores oferecerão pelo menos uma alternativa com preço acessível, enfatizando o compromisso do Nosso Natal com a inclusão e o fortalecimento da economia local.Data: de 8 de dezembro a 4 de janeiro (exceto nos dias 24 e 31 de dezembro)Horário: entre 17h e 23hLocal: Esplanada dos Ministérios