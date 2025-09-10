Programa da Segov atuou em áreas de São Sebastião, Ceilândia, Sol Nascente e Água Quente para preservar as estradas rurais.Para reduzir os danos causados pelas chuvas e oferecer melhores condições de mobilidade ao público, o Governo do Distrito Federal (GDF) continua o trabalho de manutenção em vias não pavimentadas em várias regiões administrativas. Nesta semana, os municípios de Ceilândia, Sol Nascente, Água Quente e São Sebastião receberam serviços de terraplanagem, aplicação de resíduos da construção civil (RCC) e melhorias no escoamento de águas pluviais.Essas ações são parte do programa GDF Presente, que é coordenado pela Secretaria de Governo (Segov-DF), em colaboração com as administrações regionais, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU).Em São Sebastião, foram aplicadas 80 toneladas de RCC ao longo de quatro quilômetros de via | Fotos: Divulgação/Segov-DFEm São Sebastião, as ações foram realizadas na quadra 11, Rua 3, no bairro Zumbi dos Palmares. No local, foram empregadas 80 toneladas de RCC ao longo de quatro quilômetros da estrada. A iniciativa, sob coordenação do Polo Sudoeste do GDF Presente em parceria com a administração local, contou com a utilização de máquinas como motoniveladora, rolo compactador, pá carregadeira e quatro caminhões trucados. No total, nove profissionais estiveram envolvidos nas atividades.No Pôr do Sol, a equipe atuou em dez ruas, aplicando 200 toneladas de RCC e construindo curvas de nível para otimizar o escoamento das águas pluviais.Além disso, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, localizado no Incra 09, foram utilizados 16 caminhões, que transportaram um total de 128 toneladas de RCC para a recuperação de 850 metros de estrada vicinal. Outra área que recebeu serviços foi a chácara 401 do Pôr do Sol, onde a equipe trabalhou em dez ruas, usando 200 toneladas de RCC e estabelecendo curvas de nível para facilitar o escoamento da água da chuva. Essa região integra o caminho do programa Caminho da Escola e recebeu intervenções do GDF visando garantir a segurança da comunidade escolar.Água QuenteNa área da chácara Quaresma, próxima à DF-280, em Água Quente, foi realizada a manutenção de 1,2 km de estrada. Foram aplicadas mais de nove toneladas de RCC, e as equipes também efetuaram serviços de terraplanagem.