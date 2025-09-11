Estão disponíveis as inscrições para o curso gratuito de introdução à robótica e outras tecnologias, promovido pelo Programa Start, uma iniciativa do Goiás Social, em colaboração com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o Instituto Federal de Goiás (IFG).Os interessados podem se inscrever pelo link abre.go.gov.br/startgoias até o dia 23 de setembro. Serão oferecidas 820 vagas em 17 cidades de Goiás, voltadas para alunos da rede pública ou beneficiários de bolsas integrais em escolas privadas, que tenham entre 8 e 20 anos.Dessas vagas, metade será reservada prioritariamente para meninas, a fim de incentivar a presença feminina nas áreas de tecnologia e inovação.RobóticaO Programa Start, que significa Seguir Transformando Através da Robótica e outras Tecnologias, é um projeto que visa facilitar o acesso de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social ao campo da ciência e da tecnologia. Além de robótica, o programa proporciona aprendizado em linguagens de programação, impressão 3D, realidade virtual e inteligência artificial. As aulas ocorrerão presencialmente e estão marcadas para começar em 1º de outubro de 2025.Serão organizadas cinco turmas em Goiânia e em outras 16 cidades: Alto Paraíso, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Mambaí, Pirenópolis, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Trindade, Uruana e Valparaíso de Goiás, sempre com 80 vagas por laboratório.As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. A seleção levará em conta critérios de idade e gênero, além da ordem de inscrição. A confirmação da matrícula deverá ser feita presencialmente, em sala de aula, entre os dias 25 e 30 de setembro.Serviço:Assunto: Curso gratuito de Introdução à Robótica – Programa StartInscrições: até 23 de setembro pelo formulário abre.go.gov.br/startgoiasPúblico-alvo: estudantes de 8 a 20 anos da rede pública ou bolsistas integraisVagas: 820 (50% para meninas)Início das aulas: 1º de outubro