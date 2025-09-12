O governador Ronaldo Caiado destacou, nesta quinta-feira (11/09), as ações promovidas pelo Governo de Goiás em favor do progresso sustentável do agronegócio no estado, durante sua participação no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado em Salvador (BA).O líder do Executivo goiano foi um dos palestrantes no painel "Os desafios do agronegócio sustentável no Brasil", que abordou a importância estratégica do setor na economia e suas interações com inovação tecnológica e conservação ambiental. Ao discutir o uso de combustíveis, Caiado mencionou que Goiás tem investido em tecnologias avançadas para a produção de bioinsumos e biometano.AgronegócioO gestor também enfatizou que Goiás tem progredido nas pesquisas em inteligência artificial (IA) com a finalidade de promover a sustentabilidade e valorizar o trabalho rural, assegurando a segurança alimentar e a conservação dos biomas.CongressoNeste ano, o congresso, que é reconhecido como um dos eventos mais significativos no contexto jurídico e empresarial do Brasil, teve como tema central "A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades". O evento proporciona um espaço de interação entre o meio jurídico e empresarial, servindo como um palco privilegiado para reflexões, troca de ideias e busca por soluções que afetam a sociedade, alinhadas às demandas contemporâneas de sustentabilidade e desenvolvimento responsável.A ocasião é fruto de uma colaboração entre a Associação Comercial da Bahia (ACB), o Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades) e o Lide Bahia, com o intuito de estimular a discussão de temas relevantes para profissionais que atuam nas áreas de sustentabilidade e legislação, contribuindo para a formação de recursos humanos, gestores e operadores do direito no Brasil.