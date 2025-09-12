Mais de 110 dias sem chuvas colocam Brasília em uma situação crítica, com umidade baixa e recordes de calor.No Dia Nacional do Cerrado, comemorado nesta quinta-feira (11), o Distrito Federal enfrenta uma das piores secas de sua história. Com mais de 110 dias sem precipitações, a combinação de umidade do ar extremamente baixa e altas temperaturas gera preocupação entre autoridades e especialistas quanto aos riscos à saúde da população. No último dia 10, o Distrito Federal registrou a maior temperatura de 2025 até o momento, atingindo 34,7 °C na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), enquanto a umidade relativa do ar caiu para 14% na área. A umidade relativa, que varia entre 12% e 20%, está bem abaixo da faixa recomendada de 40% pela Organização Mundial da Saúde (OMS).*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF)