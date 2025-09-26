A cerimônia de abertura na Estação Galeria marca o início da iniciativa, que visa impactar mais de 590 mil pessoas através de três grandes áreas de atuação.A campanha "Mulher, Não se Cale!" é uma ação voltada para conscientizar sobre a luta contra as diversas formas de violência que as mulheres enfrentam. O propósito é guiar, oferecer suporte e expandir a discussão sobre a relevância dessa questão na sociedade, atingindo o público em seu cotidiano. A quarta edição tem como meta alcançar mais de 590 mil pessoas até 8 de janeiro de 2026.As atividades estão segmentadas em três frentes: a primeira consiste em uma campanha educativa que estará presente em oito estações estratégicas do metrô, como Taguatinga Sul, Shopping e Samambaia Sul, por meio de cartazes, banners e adesivos, incluindo os trens. A segunda frente é composta por um estande itinerante, que percorrerá dez estações até 18 de outubro, oferecendo materiais informativos e promovendo a mobilização social. A terceira frente é o estande de beleza, que é fixo e disponibilizará serviços gratuitos de maquiagem, massagem e informações sobre canais para denúncias, passando pelas estações Galeria, Praça do Relógio e Ceilândia Centro.Sinais de alertaDe acordo com a Lei nº 11.340/2006, a violência doméstica contra a mulher pode se apresentar de diferentes maneiras. A violência sexual ocorre quando a vítima é forçada ou coagida a ter relações sexuais contra sua vontade. A violência física abrange ações como bater, empurrar, cortar, puxar o cabelo ou atirar objetos. A violência patrimonial se refere à retenção, destruição ou roubo de bens da vítima. A violência psicológica se caracteriza por intimidação, constrangimento, manipulação ou exploração. Por fim, a violência moral acontece quando a mulher é alvo de calúnias, difamações ou injúrias.Caso você esteja vivenciando uma situação de violência, é importante realizar a denúncia através dos números 197 (Polícia Civil), 190 (Polícia Militar), 156 opção 6 (Central 156 do GDF), 180 (Central de Atendimento à Mulher) e Maria da Penha Online.