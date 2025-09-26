Nos primeiros oito meses de 2025, a Ouvidoria da Agehab recebeu 1.119 manifestações através de seus canais de relacionamento com o público, das quais 856 demandas foram diretamente respondidas pela equipe de atendimento ou encaminhadas às áreas técnicas competentes.A Ouvidoria oferece atendimento digital e também recebe o público presencialmente na sede da Agehab em Goiânia (Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto), das 8 às 18 horas. O contato pode ser feito pelos telefones (62) 3096-5000 (geral) e (62) 3096-5049 (Ouvidoria) ou pelo site goias.gov.br/agehab.O resultado representa um índice de resolução de 76%. De acordo com o titular da Ouvidoria, Márcio Moraes, o percentual restante de manifestações está dentro do prazo legal de resposta.