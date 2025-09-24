Obras contínuas

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) está organizando uma licitação para a troca da massa asfáltica interna da Ceasa-DF, com um investimento previsto de R$ 14 milhões, uma ação que facilitará o tráfego de veículos no local.



As obras que estão em andamento somam-se aos investimentos anteriores, que já ultrapassaram R$ 22 milhões, destacando-se a reabertura do Mercado do Peixe, a construção de três novos pavilhões e melhorias infraestruturais, como estacionamento gratuito, pista de acesso, rotatória e posto da brigada de incêndio.



Fundada em 1971, a Ceasa-DF é o principal ponto de abastecimento de frutas, verduras, legumes e flores no Distrito Federal. O espaço abriga 150 empresas atacadistas e desempenha um papel essencial na economia local e na segurança alimentar da população.



O anúncio foi feito durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Empresários da Ceasa-DF (Assucena). Desde 2019, este GDF já destinou R$ 22 milhões à Central de Abastecimento, sendo R$ 3,3 milhões destinados às obras de modernização que estão em andamento.Na terça-feira (23), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, informou que o GDF vai aplicar R$ 20 milhões na Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) em 2026. A declaração ocorreu durante a posse da nova diretoria da Assucena, em um evento realizado no Versá Restaurante & Eventos, no Núcleo Bandeirante.Ibaneis enfatizou que os investimentos visam proporcionar maior segurança e conforto a trabalhadores, permissionários e consumidores da Ceasa-DF, que recebe aproximadamente 600 mil pessoas mensalmente.De acordo com ele, esse foco na infraestrutura é fruto de um compromisso de longa data. “Nossa jornada na Ceasa começou em 2018. Foi lá que assumimos o primeiro compromisso de campanha: extinguir o estacionamento pago, que prejudicava os comerciantes”, recordou o governador.Recursos inéditosAtualmente, R$ 3,3 milhões já estão sendo utilizados em obras de modernização, que incluem a substituição de 36 mil metros de telhados em vários blocos, a reparação de 2.420 m² de forro da cobertura — abrangendo os pavilhões B7/1, B7/2, B7/4, B10 e B13 — e a revitalização de 5 mil m² de piso no pavilhão B8.As intervenções no complexo também contemplam a edificação de três novos banheiros — incluindo o Espaço Mulher —, a renovação da rede elétrica, a implementação de um novo sistema hidrossanitário e a colocação de 140 câmeras de videomonitoramento.Rumo ao futuroPara o período de 2025 a 2027, a presidência será assumida por Rafael Mourão Zanetti Ferreira e a vice-presidência por Aldair Remussi. A nova diretoria se compromete a preparar a Ceasa-DF para os anos vindouros.