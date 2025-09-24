O governador Ronaldo Caiado convoca a imprensa para a inauguração, às 8h30 desta quinta-feira (25/09), do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), situado às margens da BR-153, em Goiânia.
A unidade é a primeira na rede pública de Goiás dedicada exclusivamente ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer, figurando entre as maiores instalações hospitalares desse tipo no Brasil.
A cerimônia acontecerá no estacionamento do Cora, onde um palco será erguido para as autoridades. O governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado, o vice-governador Daniel Vilela, o secretário de Saúde do Estado Rasível dos Santos, e o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Pedro Sales, estarão presentes, junto com outras personalidades do setor público e político.
Este evento marcará a maior obra a ser inaugurada sob a gestão de Caiado, com um investimento total de R$ 255,9 milhões.
Construído em tempo recorde de apenas 25 meses, o hospital recebeu suas primeiras visitas em junho deste ano e já realizou mais de 2 mil atendimentos, representando um feito significativo para a saúde em Goiás.
Anteriormente, muitos pacientes eram obrigados a buscar atendimento em outros estados ou na rede particular, o que dificultava o acesso ao tratamento necessário.
O Cora dispõe de uma infraestrutura abrangente, com 60 leitos, incluindo Unidade de Terapia Intensiva, setor de transplante de medula óssea, centro cirúrgico, robôs para reabilitação de movimentos, e um avançado sistema de filtragem de ar, um dos únicos do estado.
Com a colaboração de artistas e do setor privado, estão sendo construídas duas casas de apoio para fornecer alojamento e assistência às crianças e adolescentes em tratamento, bem como suas famílias.
O atendimento é orientado pelo princípio do acolhimento. O hospital foi projetado com suítes que acomodam acompanhantes e possui áreas lúdicas que fomentam o conforto, bem-estar e preservação da infância, mesmo em meio ao tratamento.
Pesquisas demonstram que esse tipo de ambiente eleva as chances de cura, facilita a convivência hospitalar e fortalece tanto a saúde física quanto a emocional, tornando a experiência menos pesada e mais humanizada.
A unidade é a primeira na rede pública de Goiás dedicada exclusivamente ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer, figurando entre as maiores instalações hospitalares desse tipo no Brasil.
A cerimônia acontecerá no estacionamento do Cora, onde um palco será erguido para as autoridades. O governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado, o vice-governador Daniel Vilela, o secretário de Saúde do Estado Rasível dos Santos, e o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Pedro Sales, estarão presentes, junto com outras personalidades do setor público e político.
Este evento marcará a maior obra a ser inaugurada sob a gestão de Caiado, com um investimento total de R$ 255,9 milhões.
Construído em tempo recorde de apenas 25 meses, o hospital recebeu suas primeiras visitas em junho deste ano e já realizou mais de 2 mil atendimentos, representando um feito significativo para a saúde em Goiás.
Anteriormente, muitos pacientes eram obrigados a buscar atendimento em outros estados ou na rede particular, o que dificultava o acesso ao tratamento necessário.
O Cora dispõe de uma infraestrutura abrangente, com 60 leitos, incluindo Unidade de Terapia Intensiva, setor de transplante de medula óssea, centro cirúrgico, robôs para reabilitação de movimentos, e um avançado sistema de filtragem de ar, um dos únicos do estado.
Com a colaboração de artistas e do setor privado, estão sendo construídas duas casas de apoio para fornecer alojamento e assistência às crianças e adolescentes em tratamento, bem como suas famílias.
O atendimento é orientado pelo princípio do acolhimento. O hospital foi projetado com suítes que acomodam acompanhantes e possui áreas lúdicas que fomentam o conforto, bem-estar e preservação da infância, mesmo em meio ao tratamento.
Pesquisas demonstram que esse tipo de ambiente eleva as chances de cura, facilita a convivência hospitalar e fortalece tanto a saúde física quanto a emocional, tornando a experiência menos pesada e mais humanizada.
Postar um comentário