O governador Ronaldo Caiado convoca a imprensa para a inauguração, às 8h30 desta quinta-feira (25/09), do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), situado às margens da BR-153, em Goiânia.A unidade é a primeira na rede pública de Goiás dedicada exclusivamente ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer, figurando entre as maiores instalações hospitalares desse tipo no Brasil.A cerimônia acontecerá no estacionamento do Cora, onde um palco será erguido para as autoridades. O governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado, o vice-governador Daniel Vilela, o secretário de Saúde do Estado Rasível dos Santos, e o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Pedro Sales, estarão presentes, junto com outras personalidades do setor público e político.Este evento marcará a maior obra a ser inaugurada sob a gestão de Caiado, com um investimento total de R$ 255,9 milhões.Construído em tempo recorde de apenas 25 meses, o hospital recebeu suas primeiras visitas em junho deste ano e já realizou mais de 2 mil atendimentos, representando um feito significativo para a saúde em Goiás.Anteriormente, muitos pacientes eram obrigados a buscar atendimento em outros estados ou na rede particular, o que dificultava o acesso ao tratamento necessário.O Cora dispõe de uma infraestrutura abrangente, com 60 leitos, incluindo Unidade de Terapia Intensiva, setor de transplante de medula óssea, centro cirúrgico, robôs para reabilitação de movimentos, e um avançado sistema de filtragem de ar, um dos únicos do estado.Com a colaboração de artistas e do setor privado, estão sendo construídas duas casas de apoio para fornecer alojamento e assistência às crianças e adolescentes em tratamento, bem como suas famílias.O atendimento é orientado pelo princípio do acolhimento. O hospital foi projetado com suítes que acomodam acompanhantes e possui áreas lúdicas que fomentam o conforto, bem-estar e preservação da infância, mesmo em meio ao tratamento.Pesquisas demonstram que esse tipo de ambiente eleva as chances de cura, facilita a convivência hospitalar e fortalece tanto a saúde física quanto a emocional, tornando a experiência menos pesada e mais humanizada.