A Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi agraciada com o Prêmio Excelência da Saúde, promovido pelo Grupo Mídia, uma das premiações mais relevantes do Brasil nas áreas de gestão, tecnologia e inovação. A entrega do prêmio ocorreu no último sábado (20/09), em Ribeirão Preto (SP), com a presença de empresários, engenheiros e pesquisadores de diversos estados.Rasível Santos, o responsável pela SES, enfatizou que a conquista do Prêmio Excelência em Saúde adiciona mais um capítulo à trajetória de sucessos da Saúde estadual. Neste semestre, a secretaria já havia recebido quatro prêmio. Em agosto, dois projetos de inovação digital – Meu Prontuário Eletrônico (Meu PEP) e Exames laboratoriais (Hemograma) utilizando FHIR – conquistaram, respectivamente, o 1º e o 2º lugares no Prêmio da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Tecnologia de Informação e Comunicação (Abep-TIC).No início deste mês, a SES alcançou o primeiro lugar no 2º Prêmio de Inovação do Setor Público de Goiás, novamente com o programa Meu PEP. Os representantes do Grupo Mídia explicaram que a escolha da SES foi feita em reconhecimento aos investimentos em tecnologia voltada à gestão, que a destacaram entre as instituições avaliadas.Durante a cerimônia, Rasível Santos comunicou que o Governo de Goiás considera uma de suas prioridades o desenvolvimento e a implementação contínua de novas tecnologias na saúde.Ele mencionou que os 25 hospitais e as 6 policlínicas de saúde situados em locais estratégicos do estado utilizam as soluções de gestão fornecidas pela empresa MV, o que permite a integração de dados assistenciais e a melhora dos processos.O secretário destacou que Goiás, por meio de uma colaboração com a Universidade Federal de Goiás (UFG), é o único estado do Brasil que publica informações de saúde em HL7 FHIR, garantindo assim a interoperabilidade – o acesso a dados clínicos através de sistemas e plataformas diferentes. Ele sublinhou a relevância da interoperabilidade especialmente agora, quando o Governo de Goiás inaugura o Complexo Oncológico de Referência do Estado (Cora) para o tratamento de câncer em crianças e adolescentes.