Um projeto da UnB analisou os efeitos do fechamento do Lixão da Estrutural, a inclusão de trabalhadores em cooperativas e os desafios enfrentados na reciclagem.A finalização do Lixão da Estrutural, ocorrida em 2018, representou uma das transformações mais significativas em termos socioambientais no Distrito Federal. Mais de três mil catadores, que trabalhavam diariamente nesse local, tiveram que se readequar ao novo modelo de gerenciamento de resíduos sólidos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei nº 12.305/2010, que determinou o fechamento de lixões em todo o território brasileiro, a criação de aterros sanitários e a inclusão de catadores em programas de coleta seletiva. A iniciativa visava fomentar a sustentabilidade e a justiça ambiental, mas também apresentou desafios sociais, econômicos e laborais para esses trabalhadores.Resultados e relevânciaA pesquisa, que envolveu cerca de 80 entrevistas, grupos focais, dinâmicas participativas e observação em 22 cooperativas do DF, gerou um conjunto robusto de evidências qualitativas que embasam análises detalhadas sobre a organização coletiva dos catadores e os desafios enfrentados na cadeia de reciclagem. Este estudo representa a primeira vez que a voz dos catadores é diretamente registrada, revelando suas condições de vida, formas de organização coletiva e os principais obstáculos que encontram. O trabalho também dialoga com o conceito de economia circular da reciclagem, que busca minimizar o desperdício e prolongar a utilidade dos recursos, reintegrando materiais ao ciclo produtivo através do reuso e reciclagem.Parcerias, extensão e próximos passosAlém da pesquisa de campo, a equipe participou de iniciativas de extensão, oferecendo às cooperativas instrumentos para lidar com os problemas identificados — muitos deles associados a gestão, organização interna e sustentabilidade econômica. As ações buscavam também fortalecer o engajamento no modelo cooperativo, promovendo a participação ativa dos catadores na tomada de decisões e na construção coletiva de soluções.A relação com essa temática proporcionou oportunidades para a cooperação internacional: a coordenadora recebeu um convite para se juntar a um projeto na Bélgica voltado para catadores avulsos em situação de rua no DF.Entre as futuras iniciativas estão a organização de um livro, a publicação de artigos científicos, a continuidade das ações de extensão e a realização do VI Seminário Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), programado para ocorrer de 24 a 26 de setembro no Instituto de Ciências Sociais da UnB, onde serão discutidos os resultados da pesquisa.*Com informações da FAPDF