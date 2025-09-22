De acordo com Cristina Laval, superintendente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da SES-GO, o Brasil já registrou 27 casos da doença, sendo 22 deles no estado vizinho de Tocantins, que enfrenta um surto ativo.



Laval enfatizou que, mesmo sem casos em Goiás, há um elevado risco de reintrodução do sarampo em 75 municípios do estado, devido à baixa taxa de vacinação (inferior a 95%).



A maior parte desses municípios está situada na região metropolitana de Goiânia, com uma população de mais de 2,7 milhões de habitantes. Outros 171 municípios apresentam um risco médio de reintrodução da enfermidade. A médica ressaltou que as cidades devem intensificar a vigilância, formar profissionais e conscientizar a população sobre a importância da vacinação.



A superintendente da SES também lembrou que a circulação do vírus da febre amarela no estado merece atenção, uma vez que este ano já foram confirmados 4 casos em primatas, além de 44 notificações.



Ela convocou todos os envolvidos a mobilizarem suas equipes para a Semana de Vacinação contra a Febre Amarela, programada para ocorrer de 29 de setembro a 03 de outubro de 2025.



Atenção Psicossocial

Na reunião da CIB, a SES-GO compartilhou os resultados da Avaliação e Monitoramento do Segundo Quadrimestre da Contrapartida Estadual da Rede de Atenção Psicossocial.



Conforme explicou Luciano de Moura Carvalho, subsecretário de Políticas e Ações em Saúde, quase 40% dos municípios não receberam repasses de cofinanciamento pois não realizaram as ações ou não relataram as atividades no sistema de gestão de serviços.



Ele apontou que os indicadores estão relacionados à execução de ações intersetoriais e ao trabalho matricial das equipes. Ou seja, quando a SES cofinancia os serviços, é necessário que os investimentos se reflitam nas atividades realizadas pelos profissionais e, por consequência, na melhoria do atendimento à população.



Capacitação

O encontro da Comissão Intergestores Bipartite também abordou o lançamento do Curso de Capacitação sobre a Política Nacional de Humanização da SES-GO. A gerente de Humanização da secretaria, Maria Salete Batista, informou que o curso, com carga horária de 60 horas, já está acessível na plataforma da Escola de Saúde de Goiás (ESG).



De acordo com Maria Salete, o curso é destinado a todos os profissionais que trabalham na área da saúde em Goiás e em outros estados brasileiros. Para se inscrever, o profissional deve visitar o AVA Educa Saúde: https://educa.saude.go.gov.br/



A iminência da reintrodução do sarampo e a circulação do vírus da febre amarela no estado foram discutidas na 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de 2025, que ocorreu de forma virtual, organizada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás (Cosems-GO) na última quinta-feira (18/09).