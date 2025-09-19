Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço para o início da análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental da Linha 2, que irá conectar a região Sul ao centro da capital.Na última sexta-feira (19), o governador Ibaneis Rocha formalizou a ordem de serviço para a realização dos estudos necessários à implementação da nova linha do Metrô-DF, que irá interligar a região Sul (composta por Gama, Santa Maria, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Cruzeiro) do Distrito Federal ao centro da cidade. Esta autorização refere-se à contratação de serviços especializados que irão desenvolver os estudos preliminares de funcionalidade e viabilidade técnica, econômica e ambiental para a Linha 2.O planejamento envolve uma trajetória de aproximadamente 50 km que ligará Gama, Santa Maria, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Cruzeiro à Rodoviária do Plano Piloto e à Esplanada dos Ministérios.ExpansãoO governador Ibaneis Rocha também fez uma visita, na sexta-feira (19), às obras de expansão da Linha 1 do Metrô-DF no ramal de Samambaia. O projeto está sob a responsabilidade do consórcio CG–JFJ, que venceu a licitação, e as equipes estão atualmente trabalhando em várias frentes, abrangendo as estações 35 e 36 e as escavações do novo eixo da linha.Cerca de dois mil empregos foram gerados, e as equipes estão em atividade de segunda a sábado, focando na fundação das estações 35 e 36 e no viaduto que cruzará a Avenida Sul em Samambaia. Ao mesmo tempo, outra equipe continua com as escavações e a terraplenagem de mais 3,6 km da via.Estações 35 e 36Após a entrega, essas duas novas estações beneficiarão aproximadamente 15 mil pessoas que utilizam o transporte diariamente, trazendo um impacto positivo no desenvolvimento e na mobilidade da população do Distrito Federal.O projeto abrange a adição de 3,6 km de via, que irá se estender da Estação Terminal Samambaia até a área subcentral oeste do bairro, próximo à 1ª Avenida Sul, conectando Samambaia Norte e Samambaia Sul. No percurso, serão construídas duas novas estações, cada uma com uma área construída de 7 mil m². A Estação 35 será localizada nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), enquanto a Estação 36, situada perto do Centro Olímpico, será o ponto final do ramal.O plano inclui a construção de três viadutos com passagens para pedestres, além de quatro passarelas aéreas em áreas com grande fluxo de pessoas. Atualmente, entre 300 a 350 trabalhadores estão envolvidos diretamente no canteiro de obras, e, nesta fase, o projeto gera aproximadamente 1.800 empregos diretos e indiretos, número que deve aumentar com a continuidade das escavações e as etapas subsequentes.HistóricoA ordem de serviço para a expansão do metrô em Samambaia foi emitida em 19 de fevereiro pela vice-governadora Celina Leão. Nos últimos anos, o GDF disponibilizou três estações: 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque (EPQ).A ampliação é parte integrante do Projeto de Expansão do Sistema Metroviário de Brasília, que está estabelecido por legislação desde 2011. Em Samambaia, as intervenções englobam a elaboração de projetos executivos, realização de escavações, implantação de sistemas de drenagem, pavimentação, edificação de estações, além da instalação de sistemas de energia, telecomunicações e mecânica.O investimento previsto é de R$ 348,9 milhões, e o período de implementação pode variar entre dois anos e meio a quatro anos, com recursos alocados pelo Governo do Distrito Federal e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).Atualmente, o Metrô-DF possui uma extensão de 42,3 km, ligando Brasília às cidades de Ceilândia e Samambaia. Em dias úteis, realiza o transporte de aproximadamente 160 mil a 180 mil passageiros. O traçado, que se assemelha a um “Y”, inclui o eixo principal até Águas Claras (19,1 km), o ramal que vai até Ceilândia Norte (14,3 km) e o segmento que alcança Samambaia (8,8 km).