O governador Ronaldo Caiado foi o convidado do Flow News na quinta-feira (18/09), que faz parte do Flow Podcast, um dos principais canais digitais do Brasil. Durante o programa, Caiado expôs como transformou a administração do Estado em um sistema que integrou segurança, educação e gestão pública para promover o progresso social e econômico em Goiás.Nas plataformas sociais, o Grupo Flow conta com aproximadamente 30 milhões de seguidores e 250 milhões de visualizações mensais. A empresa se estabeleceu como um centro de mídia, atendendo mais de 300 marcas e envolvendo atividades que abrangem podcasts, publicidade e serviços corporativos.Em diálogo com o CEO do Grupo, Igor Coelho, o governador de Goiás compartilhou sua estratégia de priorizar a segurança pública, assegurar a ordem e garantir que a população exerça seus direitos em cada área, rompendo com a realidade paralela da criminalidade.ReferenciaisSimultaneamente, Caiado ressaltou a necessidade de bons modelos para a juventude e o investimento em educação, visando proporcionar condições para a permanência e o êxito no processo de ensino-aprendizagem.