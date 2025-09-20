Os projetos autorizados nesta sexta-feira (19) pelo governador Ibaneis Rocha incluem a reabilitação de 2,2 km da Avenida Contorno e 5,7 km da EPVB até a Quadra 26 do Park Way.Na sexta-feira (19), o governador Ibaneis Rocha deu luz verde a duas importantes obras de infraestrutura viária, totalizando R$ 10,2 milhões em investimentos nas áreas do Núcleo Bandeirante e do Park Way. O anúncio ocorreu durante a reinauguração da Praça Padre Roque.As obras abrangem a fresagem e o recapeamento de trechos fundamentais para a circulação local. No Núcleo Bandeirante, a Avenida Contorno receberá uma reabilitação total da pavimentação em 2,2 km, com um investimento de R$ 3,7 milhões. Em relação ao Park Way, o trecho da Estrada Parque Vargem Bonita (EPVB) até a Quadra 26 do Setor de Mansões do Park Way será restaurado, cobrindo uma extensão de 5,7 km com um total de R$ 6,5 milhões aplicados.Ambas as obras serão realizadas por empresas contratadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e contarão com recursos oriundos de financiamento do Banco do Brasil.Para o diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite, os projetos são um presente à comunidade, coincidentemente no aniversário de 69 anos da companhia.Praça Padre RoqueReinaugurada nesta sexta-feira (19) pelo governador Ibaneis Rocha, a Praça Padre Roque ressurge como um símbolo de convivência e valorização histórica no Núcleo Bandeirante. O tradicional espaço da cidade foi completamente reformulado para oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade à população. O novo projeto, que recebeu um investimento de cerca de R$ 2,7 milhões do GDF, inclui piso acessível, paisagismo renovado e melhorias na iluminação pública.Investimento em infraestruturaO Governo do Distrito Federal tem dedicado recursos a ambas as regiões administrativas. No Park Way, onde residem 22.667 pessoas, está sendo investido R$ 19,7 milhões em cinco projetos, que incluem obras de infraestrutura na Vila IAPI e no Setor Bernardo Sayão, a construção de unidades escolares e de um Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI), além de iniciativas para a criação de um centro de referência em aquicultura e a sede administrativa local.Entre os anos de 2019 e 2022, a região recebeu R$ 12,8 milhões para 17 projetos voltados à infraestrutura e modernização, como asfaltamento de ruas e construção de calçadas. Por outro lado, no Núcleo Bandeirante, que abriga 22.566 habitantes, o investimento totalizou R$ 18,3 milhões, com destaque para a reforma da Feira Permanente, a expansão do 25º Batalhão da Polícia Militar e a atualização do 6º Grupamento de Bombeiro Militar.Nesse local, no período de 2019 a 2022, mais de R$ 7,6 milhões foram empregados em 16 obras, incluindo a modernização da iluminação pública com LEDs e a restauração do asfalto.