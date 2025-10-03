Cerca de 50% das empresas em Goiás estão utilizando inteligência artificial (IA) nas suas rotinas diárias. Esta é a conclusão da sétima edição do relatório “Tendências”, elaborado pela consultoria Ecossistema Great People & GPTW.O estudo revela que 48% das empresas goianas já têm a tecnologia incorporada em seus processos. Esse percentual coloca Goiás à frente de estados como Paraná (47%), Alagoas (45%) e Sergipe (45%), consolidando a liderança do estado na adoção de soluções digitais e inovação.A pesquisa aponta que setores como contabilidade (80%) e estética e beleza (75%) estão na vanguarda do uso de IA nas empresas, seguidos pelos setores de seguros (67%), jurídico (62%) e agências de mídia (62%).Conforme o vice-governador Daniel Vilela, os dados confirmam o progresso do setor produtivo nessa área, com suporte do governo.Goiás, que abriga o primeiro Centro de Excelência em IA e a primeira graduação na área do Brasil, também foi o pioneiro a aprovar uma legislação de incentivo à tecnologia.Os programas em andamento incluem o Epicentro da Inteligência Artificial e o Akcit Camp, desenvolvidos em colaboração com a Universidade Federal de Goiás (UFG).Com um investimento de R$ 2 milhões provenientes de recursos estaduais, o Epicentro buscará selecionar dez startups de IA, proporcionando financiamento, mentoria especializada e acesso a laboratórios de alta qualidade.As inscrições estão abertas até o próximo domingo (05/10), através do link abre.go.gov.br/epicentroia. Elas podem ser realizadas tanto por pessoas físicas quanto por jurídicas com até 10 anos de registro de CNPJ. As entidades escolhidas também terão acesso ao programa de internacionalização promovido pela NVIDIA.Por outro lado, o Akcit Camp é uma iniciativa de inovação aberta que visa desenvolver soluções tecnológicas impactantes, dirigida a desenvolvedores, pesquisadores e empreendedores com idade superior a 18 anos e que possuam conhecimento intermediário em inteligência artificial.O programa oferecerá prêmios de até R$ 12 mil para os vencedores de um desafio de inovação, e os participantes serão incluídos em um banco de talentos estadual, que facilitará a conexão com empresas em busca de profissionais especializados em IA.A Inteligência Artificial impulsiona a transformação nas empresasEntre as organizações que incorporam IA em suas operações diárias está a Rápido Araguaia, a qual desenvolve projetos destinados a otimizar suas operações e minimizar custos. A NVIDIA, uma das líderes globais em tecnologia voltada à computação visual e inteligência artificial, mantém uma parceria estratégica com o Centro de Excelência em IA (Ceia) da UFG, reconhecendo a IA como uma ferramenta fundamental para a transformação do ambiente corporativo em escala mundial.As aplicações vão desde a automação de processos e análise climática até o uso de dados para planejamento agrícola e modernização de maquinário. No estado, essas aquisições representam um investimento de R$ 40 milhões, fruto de uma colaboração entre o Governo de Goiás e a Embrapii.A infraestrutura, denominada POD (Point of Delivery), utiliza várias unidades de processamento da NVIDIA para treinar e implementar modelos complexos de inteligência artificial, possibilitando pesquisas avançadas em uma escala sem precedentes no Brasil.