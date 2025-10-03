A Secretaria de Saúde intensifica as iniciativas da Vigilância Sanitária após um caso suspeito de envenenamento por metanol; a fiscalização abrangeu 25 locais na madrugada desta sexta-feira (3).O governo do Distrito Federal (GDF) organizou uma operação de inspeção em distribuidoras de bebidas nas regiões de Ceilândia e Vicente Pires, priorizando a saúde pública e o cumprimento das leis atuais. Ao término da operação, que se concluiu por volta das 4h desta sexta-feira (3), foram coletados 19 litros de bebidas irregulares, além de três dispositivos de cigarro eletrônico e cinco sabores de vape.Durante a fiscalização em 25 estabelecimentos, três foram fechados: um bar em Ceilândia e dois em Vicente Pires, onde foram encontradas irregularidades como falta de higiene e infestação de baratas. A ação envolveu equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SES-DF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal).A operação foi desencadeada por denúncias e incidentes recentes no país, que geraram inquietações acerca da segurança dos consumidores. As auditorias da Vigilância Sanitária continuarão nos próximos dias em todas as áreas do Distrito Federal.Inspeções desse tipo são frequentes no DF, mesmo antes do surgimento dos primeiros casos de intoxicação por metanol no Brasil. Apenas em 2025, a SES-DF inspecionou mais de 1.600 bares, distribuidoras de bebidas, quiosques e restaurantes, resultando em 161 estabelecimentos autuados e a apreensão e destruição de 896 litros de bebidas alcoólicas, por não estarem em conformidade com as normas estabelecidas.*Com informações da Secretaria de Saúde