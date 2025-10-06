Em apenas dois anos, o Distrito Federal aumentou o número de unidades de proteção, passando de 14 para 31 pontos distribuídos por todas as regiões administrativas, beneficiando quase 12 mil pessoas.Nos primeiros seis meses deste ano, houve 24.983 atendimentos psicossociais em todas as unidades, com 11.226 mulheres acolhidas, conforme informações do Observatório de Violência contra a Mulher e Feminicídio. A ampliação da rede foi viabilizada pelo acréscimo do orçamento da Secretaria da Mulher, que cresceu 743% entre 2020 e 2024. Em 2020, pouco mais de R$ 10,3 milhões foram investidos. No ano passado, o montante empenhado alcançou R$ 86,9 milhões.Responsabilização dos agressoresA rede também se dedica à reeducação de homens que cometem atos de violência. Através de encontros em grupos reflexivos, o atendimento tem como objetivo romper com padrões de comportamento e prevenir a reincidência. João* foi um dos beneficiados.DenúnciaCaso você esteja enfrentando uma situação de violência, faça a denúncia pelos números 197 (Polícia Civil); 190 (Polícia Militar); 156, opção 6 (Central 156 do GDF); 180 (Central de Atendimento à Mulher) e Maria da Penha Online.