A Polícia Penal (PP) finalizou a instalação de dispositivos para revista corporal (scanners corporais) em todas as 85 instituições prisionais do estado. Goiás se destaca a nível nacional ao antecipar a execução de uma exigência do Supremo Tribunal Federal (STF), cujo prazo estabelecido é abril de 2027.O Governo de Goiás investiu R$ 22,9 milhões na locação dos últimos 55 scanners necessários para cumprir essa determinação, com um contrato de duração de 60 meses.Esses dispositivos elevam a segurança das unidades prisionais, inibindo a introdução de itens ilegais, tais como substâncias ilícitas, armas e telefones celulares. A aquisição dos equipamentos pela Polícia Penal de Goiás inclui não apenas a instalação, mas também a manutenção preventiva e corretiva, o treinamento de funcionários e apoio na operação.Na decisão de abril deste ano, o STF estabeleceu um prazo de 24 meses para a compra e instalação de aparelhos como scanners corporais, que consistem em esteiras de raios X e portais que detectam metais, em todas as instituições penais do país.InvestimentosEntre 2019 e 2024, o Governo de Goiás destinou mais de R$ 350 milhões para o sistema penitenciário goiano, com foco em:reformas;construção e modernização de instituições;aquisição de veículos, armamentos e equipamentos;compra de móveis;artigos hospitalares;artigos de informática, entre outros.Em 2025, a Polícia Penal recebeu R$ 41,9 milhões destinados à compra de equipamentos de segurança e 86 viaturas.As melhorias nas condições de trabalho dos servidores penais aprimoraram as ações para prevenção nas unidades e ajudaram a diminuir os índices negativos do sistema penal. O Estado não registrou rebeliões há quatro anos e viu uma redução de 99% nas apreensões de celulares nas prisões entre 2018 e 2024. Desde 2023, não foram reportadas apreensões de armas de fogo.