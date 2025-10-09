Estabelecer um vínculo entre o turismo em Goiás e o restante do mundo. Esse é o propósito do portal Goiás Receptivo, que foi inaugurado nesta terça-feira (08/10) durante um coquetel no estande da Goiás Turismo na Abav Expo Internacional de Turismo 2025, sediada no Rio de Janeiro.Originado de uma colaboração com a CVC, a principal operadora da América Latina, o portal disponibiliza roteiros de Goiás prontos para serem adquiridos, incluindo preços e logística. O coquetel de lançamento contou com espumante e trufas de chocolate com castanha de baru.Goiás Receptivo oferece experiências singulares ao mercadoA nova plataforma promove as principais atividades turísticas de Goiás, abrangendo turismo de natureza, gastronomia, vinícolas, queijarias, rotas religiosas, além de arte e cultura.O catálogo apresenta mais de dez destinos, incluindo Cocalzinho, Rota dos Pireneus, Caminho de Cora Coralina, Terra Ronca, Chapada dos Veadeiros, Luziânia e Cristalina. Goiânia também é destacada com suas atrações art déco, a cultura dos botecos, o estilo sertanejo e a jabuticaba.Goiás também apresenta a Rota de Bem-EstarNa feira, Goiás Turismo e Sebrae revelaram a Rota de Bem-Estar Viva Veadeiros. Este projeto une natureza, saúde, terapias, gastronomia e cultura, com ênfase no turismo de bem-estar, uma tendência global em crescimento.Destaques na Abav Expo 2025A Abav Expo atinge sua 52ª edição com mais de 2.000 marcas expositoras e a expectativa de 42 mil visitantes, de 08 a 10/10. O evento é o maior de turismo da América Latina e oferece mais de 60 oportunidades de capacitação.O estande da Goiás Turismo pode acomodar até 60 pessoas, conta com painéis de LED exibindo vídeos dos destinos, cabine de sensações, palco, balcões de atendimento e uma ilha gastronômica oferecendo delícias goianas, como empadão, bolinho de arroz, Chica Doida e doces regionais.Nos dias 09 e 10/10, haverá degustações de x-salada e jantinha, juntamente com a Rota Sertaneja, que incluirá cachaça e cerveja artesanal. Serão distribuídos brindes, como chocolate de pequi e flores do Cerrado, ao público.