Estabelecer um vínculo entre o turismo em Goiás e o restante do mundo. Esse é o propósito do portal Goiás Receptivo, que foi inaugurado nesta terça-feira (08/10) durante um coquetel no estande da Goiás Turismo na Abav Expo Internacional de Turismo 2025, sediada no Rio de Janeiro.
Originado de uma colaboração com a CVC, a principal operadora da América Latina, o portal disponibiliza roteiros de Goiás prontos para serem adquiridos, incluindo preços e logística. O coquetel de lançamento contou com espumante e trufas de chocolate com castanha de baru.
Goiás Receptivo oferece experiências singulares ao mercado
A nova plataforma promove as principais atividades turísticas de Goiás, abrangendo turismo de natureza, gastronomia, vinícolas, queijarias, rotas religiosas, além de arte e cultura.
O catálogo apresenta mais de dez destinos, incluindo Cocalzinho, Rota dos Pireneus, Caminho de Cora Coralina, Terra Ronca, Chapada dos Veadeiros, Luziânia e Cristalina. Goiânia também é destacada com suas atrações art déco, a cultura dos botecos, o estilo sertanejo e a jabuticaba.
Goiás também apresenta a Rota de Bem-Estar
Na feira, Goiás Turismo e Sebrae revelaram a Rota de Bem-Estar Viva Veadeiros. Este projeto une natureza, saúde, terapias, gastronomia e cultura, com ênfase no turismo de bem-estar, uma tendência global em crescimento.
Destaques na Abav Expo 2025
A Abav Expo atinge sua 52ª edição com mais de 2.000 marcas expositoras e a expectativa de 42 mil visitantes, de 08 a 10/10. O evento é o maior de turismo da América Latina e oferece mais de 60 oportunidades de capacitação.
O estande da Goiás Turismo pode acomodar até 60 pessoas, conta com painéis de LED exibindo vídeos dos destinos, cabine de sensações, palco, balcões de atendimento e uma ilha gastronômica oferecendo delícias goianas, como empadão, bolinho de arroz, Chica Doida e doces regionais.
Nos dias 09 e 10/10, haverá degustações de x-salada e jantinha, juntamente com a Rota Sertaneja, que incluirá cachaça e cerveja artesanal. Serão distribuídos brindes, como chocolate de pequi e flores do Cerrado, ao público.
